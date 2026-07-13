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13 de julio de 2026 a la - 15:56

Miguel Almirón vivió un finde a pura familia y asado en Atlanta

Una mujer en vestido azul y gafas de sol sonríe con un niño en conjunto a rayas, mientras un hombre con camiseta gris la abraza.
Miguel Almirón con su esposa Alexia Notto y su hijo Francesco disfrutaron de un soleado domingo en Atlanta.Instagram/Alexia Notto

El futbolista Miguel Almirón vivió un fin de semana lleno de amor y mimos en su casa de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). El jugador de la Albirroja saboreó un asado preparado por su padre y jugó al aire libre con su hijo Francesco. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

Miguel Almirón es muy familiero y este fin de semana libre luego de su participación con la Albirroja en el Mundial 2026 no fue la excepción, por lo que compartió su esposa Alexia Notto en las redes sociales.

Hombre corpulento con camiseta sin mangas negra y pantalones cortos sonríe mientras asa carne en una parrilla, bajo un sol radiante.
Rubén Almirón preparando el asado en una parrilla en el jardín de la residencia de su hijo Miguel Almirón en Estados Unidos. (Instagram/Alexia Notto)

El jugador de la Albirroja y el Atlanta United disfrutó de un domingo al aire libre en los jardines de su residencia. Y, además, Miggy fue muy mimado por su padre Rubén Almirón, quien fue el encargado de preparar el tradicional asado familiar.

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Miguel Almirón brindó con un vino muy especial, recuerdo de su boda con Alexia Notto en diciembre de 2025. (Instagram/Alexia Notto)
Miguel Almirón brindó con un vino muy especial, recuerdo de su boda con Alexia Notto en diciembre de 2025. (Instagram/Alexia Notto)

Pero eso no fue todo, porque el almuerzo dominical fue coronado con un brindis con una bebida muy especial, el vino de recuerdo de la boda de Miguel Almirón y Alexia Notto, en diciembre pasado.

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Mujer con vestido azul besa a un niño sonriente en un ambiente natural y soleado.
Alexia Notto y el dulce Francesco en un domingo al aire libre en su casa de Atlanta. (Instagram/Alexia Notto)

El futbolista Miguel Almirón vivió un inolvidable finde a pura familia, compartiendo con sus seres más queridos y jugando con su pequeño Francesco, luego de varias semanas vistiendo la casaca Albirroja en el Mundial 2026.