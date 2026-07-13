Miguel Almirón vivió un finde a pura familia y asado en Atlanta

Miguel Almirón es muy familiero y este fin de semana libre luego de su participación con la Albirroja en el Mundial 2026 no fue la excepción, por lo que compartió su esposa Alexia Notto en las redes sociales.

El jugador de la Albirroja y el Atlanta United disfrutó de un domingo al aire libre en los jardines de su residencia. Y, además, Miggy fue muy mimado por su padre Rubén Almirón, quien fue el encargado de preparar el tradicional asado familiar.

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Pero eso no fue todo, porque el almuerzo dominical fue coronado con un brindis con una bebida muy especial, el vino de recuerdo de la boda de Miguel Almirón y Alexia Notto, en diciembre pasado.

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El futbolista Miguel Almirón vivió un inolvidable finde a pura familia, compartiendo con sus seres más queridos y jugando con su pequeño Francesco, luego de varias semanas vistiendo la casaca Albirroja en el Mundial 2026.