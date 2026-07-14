Moses, el hijo de Chris Martin, debutó como modelo

Moses Martin ya incursiona en la música, como su famoso padre Chris Martin, y ahora también da sus primeros pasos en el mundo de la moda.

El joven hijo del líder de Coldplay y la icónica actriz Gwyneth Paltrow es uno de los protagonistas de la campaña de la marca de lujo Burberry.

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Moses Martin a sus 20 años fue elegido por la casa de moda británica para ser parte de su nueva campaña denominada Escape to the Countryside y posó en un ambiente rural en la campiña inglesa junto a los modelos Edie Campbell y Nora Attal.

Moses Martin y su hermana mayor Apple son frutos de la historia de amor entre Chris Martin y Gwyneth Paltrow, quienes estuvieron casados por más de 10 años y se separaron en el 2014.