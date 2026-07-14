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14 de julio de 2026 a la - 10:54

Moses, el hijo de Chris Martin, debutó como modelo

Moses Martin es uno de los protagonistas de la nueva campaña de Burberry.
Moses Martin es uno de los protagonistas de la nueva campaña de Burberry.Instagram/Burberry

Moses, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debutó como modelo de una famosa firma. ¡Sí! El jovencito de 20 años es uno de los protagonistas de la nueva campaña de Burberry. ¡Adelante!

Por ABC Color

Moses Martin ya incursiona en la música, como su famoso padre Chris Martin, y ahora también da sus primeros pasos en el mundo de la moda.

Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debutó como modelo de la mano de la famosa marca Burberry. (Instagram/Burberry)
Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debutó como modelo de la mano de la famosa marca Burberry. (Instagram/Burberry)

El joven hijo del líder de Coldplay y la icónica actriz Gwyneth Paltrow es uno de los protagonistas de la campaña de la marca de lujo Burberry.

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Moses Martin es figura de la campaña Escape to the Countryside de Burberry. (Instagram/Burberry)
Moses Martin es figura de la campaña Escape to the Countryside de Burberry. (Instagram/Burberry)

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Moses Martin a sus 20 años fue elegido por la casa de moda británica para ser parte de su nueva campaña denominada Escape to the Countryside y posó en un ambiente rural en la campiña inglesa junto a los modelos Edie Campbell y Nora Attal.

Moses Martin y su hermana mayor Apple son frutos de la historia de amor entre Chris Martin y Gwyneth Paltrow, quienes estuvieron casados por más de 10 años y se separaron en el 2014.