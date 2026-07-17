El emotivo mensaje de Shakira para Messi y Anto Roccuzzo

Con el respeto y la admiración de una fan, Shakira escribió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje dirigido a Leo Messi, donde también valora el papel fundamental de Antonela Roccuzzo en la vida del capitán de la Albiceleste.

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“¡Lo que está haciendo Leo es algo más que extraordinario! Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico adverso, demostrando que a una persona no la definen ni la edad ni lo que digan los demás!“, expresó Shak junto a una postal de Lionel Messi.

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"¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!“, enfatizó la colombiana Shakira destacando el apoyo incondicional que recibe Leo Messi de su esposa.