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17 de julio de 2026 a la - 08:54

El emotivo mensaje de Shakira para Messi y Anto Roccuzzo

La colombiana Shakira dedicó un lindo mensaje a Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.
La colombiana Shakira dedicó un lindo mensaje a Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, tras el pase Argentina a la final del Mundial 2026. Instagram/Shakira

Shakira es fan de Leo Messi y una vez más lo demostró al utilizar sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje al 10 de la Argentina y también a su esposa Antonela Roccuzzo. ¡Pasá y leé qué escribió la colombiana!

Por ABC Color

Con el respeto y la admiración de una fan, Shakira escribió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje dirigido a Leo Messi, donde también valora el papel fundamental de Antonela Roccuzzo en la vida del capitán de la Albiceleste.

Lionel Messi celebra tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina. (JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi celebra tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina. (JUAN MABROMATA / AFP)

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“¡Lo que está haciendo Leo es algo más que extraordinario! Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico adverso, demostrando que a una persona no la definen ni la edad ni lo que digan los demás!“, expresó Shak junto a una postal de Lionel Messi.

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Antonela Roccuzzo escribió un simpático mensaje de cumple a su esposo Leo Messi.
La indoncional compañera del capitán Albiceleste. Antonela Roccuzzo junto a su esposo Leo Messi. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

"¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!“, enfatizó la colombiana Shakira destacando el apoyo incondicional que recibe Leo Messi de su esposa.

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