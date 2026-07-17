La reina Camila cumple 79 años

Camilla Rosemary Shand nació el 17 de julio de 1947 en Londres. Así que, hoy la reina consorte del Reino Unido llega a los 79 años de vida, su cuarto cumpleaños desde que fue coronada.

En la cuenta de Instagram de la familia real británica se publicó un nuevo retrato de la cumpleañera Camila captada por el fotógrafo Chris Jackson. Junto a la postal, donde se ve a la esposa de Carlos III vestida de azul y con un broche de mariposa de diamante y zafiro que perteneció a la reina Isabel II, se puede leer: “¡Feliz cumpleaños a la reina!“.

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El regalo literario de Camila a los niños del Reino Unido

Además del saludo de cumpleaños, en las redes sociales se destaca que la reina Camila celebra su nuevo año de vida “reafirmando su compromiso de apoyar la alfabetización infantil”.

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“Para ello, ha anunciado que, esta Navidad, todos los niños del sexto año escolar del Reino Unido recibirán una edición especial del exitoso libro ‘Impossible Creatures’, de la galardonada autora Katherine Rundell”, se comunica en la cuenta de Instagram The Royal Family.