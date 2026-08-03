William de Inglaterra y Kate Middleton con sus tres hijos estuvieron en Escocia

Los integrantes de la familia real británica llegaron hasta el Hydro Arena, escenario donde se disputaban los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia.

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Kate Middleton y William de Inglaterra arribaron muy sonrientes con sus hijos, los principitos George y Louis, y la princesita Charlotte para ver las semifinales de netball entre Jamaica y Australia.

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La presencia de William de Inglaterra y Kate Middleton estaba en la agenda, pero para sorpresa de todos, los príncipes de Gales acudieron al evento deportivo acompañados de sus tres hijos.

Todos los flashes de los medios presentes en el Hydro Arena de Glasgow fueron para William, Kate y los tres principitos. La familia disfrutó de un día inolvidable en las gradas.

“Un ambiente increíble hoy en los Juegos de la Mancomunidad. Ver competir a talentos de talla mundial y presenciar el poder del deporte para unir a las personas es algo verdaderamente especial. Gracias a todos los que hicieron posible un día tan maravilloso”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.