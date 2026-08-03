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03 de agosto de 2026 a la - 09:29

William de Inglaterra y Kate Middleton con sus tres hijos estuvieron en Escocia

Kate Middleton y William de Inglaterra junto a George, Charlotte y Louis asistieron a los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)
Kate Middleton y William de Inglaterra junto a George, Charlotte y Louis asistieron a los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)162137+0000 MICHAEL MCGURK

Los príncipes William y Kate Middleton con sus hijos asistieron a los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Escocia. La familia se mostró feliz en el Hydro Arena de Glasgow.

Por ABC Color

Los integrantes de la familia real británica llegaron hasta el Hydro Arena, escenario donde se disputaban los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia.

Los príncipes de Gales con sus tres hijos visitaron Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)
Los príncipes de Gales con sus tres hijos visitaron Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)

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Kate Middleton y William de Inglaterra arribaron muy sonrientes con sus hijos, los principitos George y Louis, y la princesita Charlotte para ver las semifinales de netball entre Jamaica y Australia.

William y Kate Middleton conversan con el gimnasta escocés Reuben Ward y el levantador de potencia inglés Mark Swan a su salida del Hydro Arena, tras asistir a los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)
William y Kate Middleton conversan con el gimnasta escocés Reuben Ward y el levantador de potencia inglés Mark Swan a su salida del Hydro Arena, tras asistir a los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026 en Glasgow, Escocia. (Michael McGurk / POOL / AFP)

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La presencia de William de Inglaterra y Kate Middleton estaba en la agenda, pero para sorpresa de todos, los príncipes de Gales acudieron al evento deportivo acompañados de sus tres hijos.

¡Siempre hermosa! Kate Middleton saluda al llegar a los Commonwealth Games en Glasgow. (Michael McGurk / POOL / AFP)
¡Siempre hermosa! Kate Middleton saluda al llegar a los Commonwealth Games en Glasgow. (Michael McGurk / POOL / AFP)

Todos los flashes de los medios presentes en el Hydro Arena de Glasgow fueron para William, Kate y los tres principitos. La familia disfrutó de un día inolvidable en las gradas.

“Un ambiente increíble hoy en los Juegos de la Mancomunidad. Ver competir a talentos de talla mundial y presenciar el poder del deporte para unir a las personas es algo verdaderamente especial. Gracias a todos los que hicieron posible un día tan maravilloso”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.