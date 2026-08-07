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07 de agosto de 2026 a la - 10:35

El albirrojo Juan Cáceres celebra el primer año de su hijo: “La personita que cambió mi vida”

Juan Cáceres sonríe mientras sostiene a un bebé en un sofá, ambos luciendo alegres en un ambiente acogedor.
Una postal llena de ternura. El futbolista Juan Cáceres con un bebé Maicol.Instagram/Juan Cáceres

El hogar del futbolista Juan José Cáceres está de fiesta. ¿El motivo? El pequeño Maicol cumple 12 meses. “Hoy celebramos tu primer añito, pero también celebro el primer año de esta nueva vida que comenzó contigo”, expresó el orgulloso papá primerizo.

Por ABC Color

Juan José Cáceres (26), jugador de la Albirroja y el FC Dynamo de Moscú, se mostró feliz y emocionado en las redes sociales al celebrar la vida de su primogénito Maicol. “Hoy cumple su primer año la personita que cambió mi vida para siempre. Parece increíble cómo pasó el tiempo… hace un año llegaste a nuestras vidas y, desde ese momento, todo tuvo un sentido diferente", comenzó escribiendo el orgulloso papá de Maicol.

Juan Cáceres, con chaqueta blanca y rojo, besa a un niño con camiseta azul que dice 'PAPA' en un evento deportivo cálido.
El orgulloso papá Juan Cáceres con Maicol en brazos. (Instagram/Juan Cáceres)

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“En tan poquito tiempo me enseñaste un amor que no sabía que podía existir, un amor que no se explica con palabras, simplemente se siente. Hijo, verte crecer, aprender, sonreír y descubrir el mundo ha sido el regalo más hermoso que la vida pudo darme. Cada momento a tu lado, cada sonrisa y cada pequeño logro quedará para siempre guardado en mi corazón”, destacó Juan José Cáceres en su cuenta de Instragram.

Mujer con chaqueta clara y vestido negro sonríe mientras sostiene a un bebé, acompañado por un hombre con chaqueta negra ante la catedral.
¡Linda familia! Juan José Cáceres junto a su esposa y su hijo en Moscú. (Instagram/Juan Cáceres)

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Y, junto a las postales que tienen como protagonista al cumpleañero Maicol, papá Juan Cáceres continuó expresando: “Hoy celebramos tu primer añito, pero también celebro el primer año de esta nueva vida que comenzó contigo. Gracias por enseñarme tanto sin decir una sola palabra y por llenar mis días de amor, alegría y esperanza”.

Juan Cáceres, con camiseta sin mangas azul, sonríe mientras se agacha junto a un niño en andador, en un ambiente decorado.
"Hijo, verte crecer, aprender, sonreír y descubrir el mundo ha sido el regalo más hermoso que la vida pudo darme", expresó Juan Cáceres en sus redes. (Instagram/Juan Cáceres)

Además, en la parte final del emotivo mensaje que el futbolista de la Albirroja Juan Cáceres dedicó a su pequeñito, se puede leer: “Deseo que la vida siempre te cuide, que nunca te falten motivos para sonreír y que puedas crecer rodeado de amor. Yo voy a estar siempre a tu lado, acompañándote en cada paso, en cada caída y en cada sueño. Feliz primer año, hijo mío. Eres y siempre serás una de las mayores bendiciones de mi vida. Te amo con todo mi corazón”.