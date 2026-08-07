El albirrojo Juan Cáceres celebra el primer año de su hijo: “La personita que cambió mi vida”

Juan José Cáceres (26), jugador de la Albirroja y el FC Dynamo de Moscú, se mostró feliz y emocionado en las redes sociales al celebrar la vida de su primogénito Maicol. “Hoy cumple su primer año la personita que cambió mi vida para siempre. Parece increíble cómo pasó el tiempo… hace un año llegaste a nuestras vidas y, desde ese momento, todo tuvo un sentido diferente", comenzó escribiendo el orgulloso papá de Maicol.

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“En tan poquito tiempo me enseñaste un amor que no sabía que podía existir, un amor que no se explica con palabras, simplemente se siente. Hijo, verte crecer, aprender, sonreír y descubrir el mundo ha sido el regalo más hermoso que la vida pudo darme. Cada momento a tu lado, cada sonrisa y cada pequeño logro quedará para siempre guardado en mi corazón”, destacó Juan José Cáceres en su cuenta de Instragram.

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Y, junto a las postales que tienen como protagonista al cumpleañero Maicol, papá Juan Cáceres continuó expresando: “Hoy celebramos tu primer añito, pero también celebro el primer año de esta nueva vida que comenzó contigo. Gracias por enseñarme tanto sin decir una sola palabra y por llenar mis días de amor, alegría y esperanza”.

Además, en la parte final del emotivo mensaje que el futbolista de la Albirroja Juan Cáceres dedicó a su pequeñito, se puede leer: “Deseo que la vida siempre te cuide, que nunca te falten motivos para sonreír y que puedas crecer rodeado de amor. Yo voy a estar siempre a tu lado, acompañándote en cada paso, en cada caída y en cada sueño. Feliz primer año, hijo mío. Eres y siempre serás una de las mayores bendiciones de mi vida. Te amo con todo mi corazón”.