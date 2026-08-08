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08 de agosto de 2026 a la - 10:24

Nicole Sautu y Víctor Gavilán posaron felices con Valiente y sus hermanitos

Mujer rubia y hombre con barba sostienen a un bebé en traje de oso, todos sonriendo en un fondo claro.
Nicole Sautu y Víctor Gavilán con el tierno Valiente en brazos, en una imagen captada por Vane Gracia.Instagram/Nicole Sautu

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán posaron felices con sus cuatro hijos para la fotógrafa Vane Gracia. ¡Pasá y mirá las postales del recién nacido Valiente con sus papis y sus hermanitos Victoria, Valentino y Valery!

Por ABC Color

A inicios de julio vio la luz del mundo el cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán. “Llegó nuestro pahague. Valiente Nicolás bienvenido a la familia Gavilán, una familia poco común pero estoy segura que sos la pieza del rompecabezas que faltaba! Te amamos”, escribían los orgullosos papis en las redes al anunciar el nacimiento del varoncito.

Y, hace unos días, ya posaron con el nuevo integrante del clan Gavilán-Sautu y sus hermanitos Victoria, Valentino y Valery para la cámara de la fotógrafa Vane Gracia.

Hombre con barba y tatuajes abraza a mujer rubia que sostiene a bebé envuelto en tela gris, todos sonrientes en un ambiente claro.
Nicole Suatu y Víctor Gavilán sonríen mientras sostienen a Valiente.

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“Era solo el día de Valiente para posar, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de guardar este momento para siempre, la pinta es lo de menos”, expresó mamá Nicole Sautu en su cuenta de Instagram, donde compartió las bellas postales familiares.

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Hombre sonriente en el centro, mujer rubia a su izquierda y tres niñas, una sosteniendo un bebé envuelto en manta, todas con camisetas negras.
¡Hermosa familia! Nicole Sautu y Víctor Gavilán junto a sus hijos Valiente, Valery, Valentino y Victoria.

“¡Gracias a la tía Vane Gracia, porque ella es de Ciudad del Este, pero en su visita a Asunción nos hizo las fotitos!“, destacó Nicole Sautu en las redes.

El conductor Víctor Gavilán y la influencer Nicole Sautu están más felices que nunca con la reciente llegada de Valiente Nicolás, el bebecito que vino a llenar de aún más amor su hogar y que próximamente ya se sumará a las travesuras de sus tres hermanos mayores.