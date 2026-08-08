Nicole Sautu y Víctor Gavilán posaron felices con Valiente y sus hermanitos

A inicios de julio vio la luz del mundo el cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán. “Llegó nuestro pahague. Valiente Nicolás bienvenido a la familia Gavilán, una familia poco común pero estoy segura que sos la pieza del rompecabezas que faltaba! Te amamos”, escribían los orgullosos papis en las redes al anunciar el nacimiento del varoncito.

Y, hace unos días, ya posaron con el nuevo integrante del clan Gavilán-Sautu y sus hermanitos Victoria, Valentino y Valery para la cámara de la fotógrafa Vane Gracia.

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“Era solo el día de Valiente para posar, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de guardar este momento para siempre, la pinta es lo de menos”, expresó mamá Nicole Sautu en su cuenta de Instagram, donde compartió las bellas postales familiares.

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“¡Gracias a la tía Vane Gracia, porque ella es de Ciudad del Este, pero en su visita a Asunción nos hizo las fotitos!“, destacó Nicole Sautu en las redes.

El conductor Víctor Gavilán y la influencer Nicole Sautu están más felices que nunca con la reciente llegada de Valiente Nicolás, el bebecito que vino a llenar de aún más amor su hogar y que próximamente ya se sumará a las travesuras de sus tres hermanos mayores.