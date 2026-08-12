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12 de agosto de 2026 a la - 12:43

¡Cristiano Ronaldo ya pasó al club de los casados!

Con esta postal, Cristiano Ronaldo saludó a su amada Georgina Rodríguez por su cumpleaños número 32.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. Instagram/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron al mundo que ya dieron el “sí, quiero”. Y lo hicieron de una manera muy sencilla, mostrando una imagen de sus manos luciendo las alianzas de boda.

Por ABC Color

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. Y, fueron ellos mismos los encargados de hacerlo saber a sus fans, publicando una romántica postal en sus respectivas cuentas de Instagram.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron una imagen de sus manos luciendo las sortijas de boda y, hasta ahora, el posteo ya lleva 26 millones de reacciones.

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Con esta imagen, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que ya dieron el "sí, quiero". (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Con esta imagen, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que ya dieron el "sí, quiero". (Instagram/Cristiano Ronaldo)

Cuentan los que saben que la boda secreta tuvo lugar en Cascais, en la costa portuguesa. Dicen que fueron sus cinco hijos los más tiernos testigos del casamiento.

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Con esta postal Cristiano Ronaldo saludó a Georgina Rodríguez por su cumpleaños número 31.
Tras 10 años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en Cascais, Portugal. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

Los mediáticos unieron sus vidas en matrimonio luego de una década juntos y tras comprometerse hace exactamente un año. Fue el 11 de agosto de 2025 cuando Georgina Rodríguez publicó en la red social de la camarita una fotografía de su mano izquierda con un anillo junto al texto: “Sí, quiero. En estas y en todas mis vidas”.