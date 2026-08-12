¡Cristiano Ronaldo ya pasó al club de los casados!

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. Y, fueron ellos mismos los encargados de hacerlo saber a sus fans, publicando una romántica postal en sus respectivas cuentas de Instagram.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron una imagen de sus manos luciendo las sortijas de boda y, hasta ahora, el posteo ya lleva 26 millones de reacciones.
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Cuentan los que saben que la boda secreta tuvo lugar en Cascais, en la costa portuguesa. Dicen que fueron sus cinco hijos los más tiernos testigos del casamiento.
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Los mediáticos unieron sus vidas en matrimonio luego de una década juntos y tras comprometerse hace exactamente un año. Fue el 11 de agosto de 2025 cuando Georgina Rodríguez publicó en la red social de la camarita una fotografía de su mano izquierda con un anillo junto al texto: “Sí, quiero. En estas y en todas mis vidas”.