Nora Ruoti celebró su cumpleaños número 62 en un crucero

“Con muchísima ilusión embarqué en el MSC Orchestra para celebrar un nuevo año de vida. Siempre digo que un crucero es mucho más que un viaje. Es la oportunidad de disfrutar del mar, conocer personas, descubrir nuevos lugares y crear recuerdos inolvidables”, escribía Nora Ruoti hace una semana en sus redes sociales.

Llegó el 10 de agosto y Nora Lucía Lorenza Ruoti Cosp celebró su nueva vuelta al sol con una fiesta a bordo del crucero que recorre Europa. Y, para su sorpresa, músicos paraguayos entonaron la tradicional canción “Feliz cumpleaños” en español y guaraní, lo que desató la alegría y emoción de la cumpleañera.

“62 años. Con fuerza física, fuerza mental y muchos sueños todavía por cumplir”, expresó la contadora y abogada compatriota en su cuenta de Instagram.

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“Celebrar mi cumpleaños en un crucero tiene algo especial. Estás lejos físicamente de tu familia y de tus amigos, pero al mismo tiempo los sentís cerca. Conocés personas, compartís experiencias, bailás, disfrutás y, por unos días, simplemente te permitís vivir sin tanto estrés”, contó Nora Ruoti a sus seguidores en las redes sociales.

Nora Ruoti: “La edad no determina hasta dónde podemos llegar”

Nora Ruoti destacó el día de su nueva vuelta al sol: “Esta es la segunda vez que elijo celebrar mi cumpleaños a bordo de un crucero y confirmé algo que cada año siento con más fuerza: La edad no determina hasta dónde podemos llegar. La actitud con la que decidimos vivir, sí”.

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“Llego a mis 62 años con la convicción de que aquello que realmente deseamos también requiere que hagamos nuestra parte para conseguirlo. Y, sobre todo, llego agradecida. A Dios. A María Auxiliadora, mi protectora. A la vida. A mi familia y mis amigos. Y a cada uno de ustedes que se tomó un momento para enviarme un mensaje y acompañarme en este día tan especial. Gracias por tanto cariño. La pasé maravilloso. Ahora comienza una nueva etapa… y pienso vivirla con la misma intensidad", se puede leer al final del posteo de Nora Ruoti, quien sigue disfrutando de sus días de relax a puro crucero.