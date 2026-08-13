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13 de agosto de 2026 a la - 15:14

Haaland recibió feliz cuatro certificados de récords Guinness

Erling Haaland mostrando orgulloso su certificado de récords Guinness.
Erling Haaland mostrando orgulloso su certificado de récords Guinness.Instagram/Erling Haaland

El futbolista noruego Erling Haaland recibió cuatro certificados de Guinness World Records en el Etihad Stadium. Pasá y enterate qué récords ostenta el jugador noruego de 26 años.

Por ABC Color

El jugador noruego del Manchester City, Erling Braut Haaland, ostenta cuatro récords Guinness debido a sus marcas históricas en el mundo del fútbol.

“A punto de comenzar la nueva temporada, Erling Haaland —poseedor de múltiples récords— ha recibido certificados que reconocen los hitos más destacados de su extraordinaria trayectoria futbolística hasta la fecha”, se puede leer en la cuenta de Instagram Guinness World Records.

Erling Haaland está feliz con sus logros que le valieron cuatro récords Guinness. (Instagram/Erling Haaland)
Erling Haaland está feliz con sus logros que le valieron cuatro récords Guinness. (Instagram/Erling Haaland)

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La publicación en la red social de la camarita, que también fue compartida por el mismísimo Erling Haaland, enumera las hazañas que llevaron al futbolista noruego a cosechar los cuatro certificados Guinness.

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Erling Haaland, de Noruega, celebrando el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Noruega, disputado en el Boston Stadium el 16 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Erling Haaland, de Noruega, celebrando el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Noruega, disputado en el Boston Stadium el 16 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

“Mayor número de goles en la UEFA Nations League marcados por un futbolista: 19. Menor tiempo necesario para alcanzar los 100 goles en la Premier League inglesa: 111 partidos. Mayor número de goles marcados por un futbolista en una temporada de la Premier League inglesa (38 partidos): 36 y Mayor número de goles marcados en un partido de la UEFA Champions League: 5 (récord compartido con Lionel Messi y Luiz Adriano)”, destaca el posteo de Guinness World Records sobre las marcas históricas de Erling Haaland.