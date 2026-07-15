Haaland, elegantísimo en el desfile de Dolce & Gabbana

Erling Braut Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen llegaron elegantísimos al desfile Dolce & Gabbana Alta Sartoria en Taormina. El futbolista, tras culminar su participación en el Mundial 2026, llegó a Noruega y luego viajó hasta Italia, donde fue uno de los invitados especiales del evento de moda desarrollado en Sicilia.

“Gracias a Dolce & Gabbana por recibirnos. Una velada especial en Taormina”, escribió Isabel Haugseng Johansen en una publicación conjunta con su novio Erling Haaland en Instagram.

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En la cuenta de Dolce & Gabbana en la red social de la camarita se puede leer acerca del look del delantero noruego: “Para asistir a #DGAltaSartoria en Parco Archeologico Naxos Taormina, Erling Haaland lució un conjunto de sarga de seda color marfil compuesto por una chaqueta de doble botonadura y pantalones de corte recto; completó el estilismo con una camisa de crepé de China con pañuelo al cuello, mocasines de piel trenzada azul, un broche de pedrería con forma de rana y gafas de sol DGEyewear”.

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“Por su parte, Isabel Haugseng Johansen eligió un vestido de tul bordado con cristales y cuentas en forma de lágrima, con un pronunciado escote en V, combinado con un bolso Sicily plateado adornado con cristales y sandalias de piel negra”, destaca la publicación de Dolce & Gabbana en Instagram.