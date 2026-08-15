Diego Gómez renovó contrato con el Brighton acompañado de su novia Geral Villagra

“Gracias a vos, por estar siempre a mi lado, en los buenos momentos y también en los más difíciles. ¡Por acompañarme, apoyarme y ser parte de cada paso de este camino! Te amo", expresó Diego Gómez en su cuenta de Instagram junto a las postales donde se lo ve junto a su novia Geraldine Villagra en el momento de renovar su contrato con el Brighton & Hove Albion FC.

Lea más: Diego Gómez es el Mejor Jugador Joven del Brighton. ¿Qué dijo su novia?

La enamorada Geral Villagra también publicó un emotivo mensaje dirigido a Diego Gómez. “¡Un nuevo objetivo más a tu lado! Y qué gusto verte tan feliz haciendo lo que te apasiona", escribió la joven en sus historias de Instagram, donde además destacó: “Toda mi admiración y orgullo por tu disciplina y desempeño. Te amo infinito”.

Lea más: ¡Mirá lo bien que se llevan los dos amores de Diego Gómez!

Diego Gómez, en otro posteo en la red social de la camarita, se mostró muy emocionado porque seguirá vistiendo la camiseta del Brighton & Hove Albion FC: “Muy feliz y orgulloso de poder seguir escribiendo mi historia con este club. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa, y hoy tengo la felicidad de poder decir que este camino continúa”.

“Agradecido con Dios, con mi familia, mi representante Renato Bittar y con todos los que confían en mí. Con muchas ganas de seguir trabajando, creciendo y dando lo mejor de mi ¡Seguimos juntos!“, se puede leer en la publicación de Diego Gómez.