Yolanda Park está de cumple y Chipi Vera le dedicó un tierno mensaje

Yolanda Park celebra una nueva vuelta al sol hoy 20 de agosto arropada por el amor incondicional de su familia. Bien tempranito, su esposo Jorge “Chipi” Vera utilizó las redes sociales para llenarla de elogios en este día tan especial.

“Feliz cumpleaños mi bebé. Es hermoso estar a tu lado y compartir todos los días con vos”, comenzó escribiendo el periodista deportivo de ABC Cardinal.

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“Dios te bendiga y te guarde siempre con ese corazón alegre, bondadoso e incomparable que tenés”, continuó expresando Jorge “Chipi” Vera en el mensaje de cumpleaños dirigido a Yota. Y, al final de la publicación, el feliz marido destacó: “Te amo mi esposa hermosa. Te amamos los 4″.

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Yolanda Park y Jorge Vera llevan juntos varios años llenos de amor. Los tortolitos dieron el “sí, quiero” el 31 de diciembre de 2021 rodeados de sus seres más queridos. Así que, Yota y Chipi en pocos meses ya cumplirán cinco años de matrimonio y cada día se los ve más enamorados.