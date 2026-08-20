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20 de agosto de 2026 a la - 09:34

Yolanda Park está de cumple y Chipi Vera le dedicó un tierno mensaje

Hombre de camiseta gris y chaqueta negra sonriendo mientras la mujer en abrigo rosa toca su rostro, en un entorno de luces brillantes.
¡Hermosa pareja! Jorge "Chipi" Vera y Yolanda Park.Instagram/Jorge Vera

La conductora Yolanda Park hoy cumple 46 años y su esposo Jorge “Chipi” Vera la saludó en las redes con un tierno y emotivo mensaje. ¿Qué escribió el enamorado periodista deportivo de ABC Cardinal? Pasá y enterate.

Por ABC Color

Yolanda Park celebra una nueva vuelta al sol hoy 20 de agosto arropada por el amor incondicional de su familia. Bien tempranito, su esposo Jorge “Chipi” Vera utilizó las redes sociales para llenarla de elogios en este día tan especial.

Mujer con cabello largo y blusa de tirantes de colores vivos sonríe mientras sostiene su mano en el rostro.
La conductora de radio y tevé Yolanda Park hoy está de cumpleaños. (Instagram/Jorge Vera)

Feliz cumpleaños mi bebé. Es hermoso estar a tu lado y compartir todos los días con vos”, comenzó escribiendo el periodista deportivo de ABC Cardinal.

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Hombre con gafas de sol y camiseta de videojuegos junto a mujer con blusa clara en un paisaje montañoso, nublado y vegetal.
Jorge "Chipi" Vera y Yolanda Park, siempre juntos y enamorados. (Instagram/Jorge Vera)

“Dios te bendiga y te guarde siempre con ese corazón alegre, bondadoso e incomparable que tenés”, continuó expresando Jorge “Chipi” Vera en el mensaje de cumpleaños dirigido a Yota. Y, al final de la publicación, el feliz marido destacó: “Te amo mi esposa hermosa. Te amamos los 4″.

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Hombre con barba en traje negro y pajarita sonríe con una mujer de cabello largo y ondulado en ambiente festivo.
Yolanda Park y Jorge "Chipi" Vera el día de su boda, en diciembre de 2021. (Instagram/Jorge Vera)

Yolanda Park y Jorge Vera llevan juntos varios años llenos de amor. Los tortolitos dieron el “sí, quiero” el 31 de diciembre de 2021 rodeados de sus seres más queridos. Así que, Yota y Chipi en pocos meses ya cumplirán cinco años de matrimonio y cada día se los ve más enamorados.