¿Qué sucede entre Tini Stoessel y su papá?

Tras el término de la relación profesional de Martina Stoessel con su padre Alejandro Stoessel, la cantante habría pedido una auditoría, que según medios argentinos reveló que todas las ganancias de Tini estarían a nombre de su progenitor y exrepresentante.

Alejandro Stoessel fue el representante de Tini Stoessel durante 15 años, desde que ella daba vida a la protagonista de Violetta. Y, hace unos tres meses, habría culminado esa relación laboral entre padre e hija.

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Los medios del vecino país aseguran que Tini Stoessel habría deseado comprar una cartera de 2.500 euros y, según cuentan, su tarjeta habría sido rechazada. La artista argentina supuestamente se comunicó con el banco y ahí se habría enterado de que su papá Ale Stoessel le limitó a 2.000 euros cada compra.

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A partir de eso, Martina Stoessel habría pedido una auditoría sobre su patrimonio que revelaría, siempre según la prensa argentina, que todas las ganancias de su vida profesional desde los 14 años estarían a nombre de su padre y las empresas del mismo.