Tini Stoessel cumplió 29 y con De Paul derrocharon amor

Martina Stoessel llegó al mundo el 21 de marzo de 1997. Así que, el sábado pasado Tini cumplió 29 años y la celebración fue en pleno escenario en Córdoba, en el marco de su Futttura World Tour.

Y, horas antes de su show el día de su cumpleaños, su enamorado novio Rodrigo De Paul escribió una tierna dedicatoria a Tini Stoessel.

“Feliz cumple a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida”, comenzó expresando el futbolista Rodrigo De Paul en su cuenta oficial de Instagram junto a varias postales donde la protagonista es su amada Tini.

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“Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. ¡Te amo mi vida!“, destacó el integrante de la Selección Argentina de Fútbol.

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Y, por supuesto, la cumpleañera Tini Stoessel fue una de las primeras en reaccionar al posteo de su novio respondiendo: “Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre”.

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Luego de la emotiva publicación en la red social de la camarita, que ya suma más de 2.300.000 reacciones, Rodrigo De Paul llegó de sorpresa al show de Tini Stoessel en Córdoba.

El futbolista del Inter Miami subió al escenario con una torta para cantarle el tradicional Cumpleaños Feliz a Martina Stoessel y darle un romántico beso frente a sus miles de fans, un gesto que enloqueció a los fans de la cantante argentina.