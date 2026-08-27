Natalie Portman ya tiene a su tercer hijo en brazos

La icónica actriz Natalie Portman, ganadora de un Óscar, ya tiene a su tercer hijo en brazos. El bebé es el primer fruto de su amor con el productor musical francés Tanguy Destable. Según medios internacionales, el niño nació el pasado martes 25 de agosto en Francia.

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Natalie Portman también es madre de Aleph (15) y Amalia (9), los dos hijos que trajo al mundo con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo en pareja hasta 2023. Por su parte, Tanguy Destable también es padre de Ettiene y Vadim, de su relación con Louise Bourgoin.

Hasta el momento, ni la famosa actriz Natalie Portman ni el músico Tanguy Destable se han referido a la llegada de su primer hijo juntos.