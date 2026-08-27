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27 de agosto de 2026 a la - 11:35

Natalie Portman ya tiene a su tercer hijo en brazos

Natalie Portman está en la dulce espera de su tercer hijo.
Natalie Portman esperaba feliz a su tercer hijo. Hoy, ya lo tiene en sus brazos, según medios internacionales.Instagram/Natalie Portman

La famosa actriz Natalie Portman, a sus 45 años, dio la bienvenida a su tercer hijo en Francia. Así lo anunciaron medios internacionales.

Por ABC Color

La icónica actriz Natalie Portman, ganadora de un Óscar, ya tiene a su tercer hijo en brazos. El bebé es el primer fruto de su amor con el productor musical francés Tanguy Destable. Según medios internacionales, el niño nació el pasado martes 25 de agosto en Francia.

La actriz Natalie Portman, a los 45 años, recibió a su tercer hijo. (EFE/ Mónica Rubalcava)
La actriz Natalie Portman, a los 45 años, recibió a su tercer hijo. (EFE/ Mónica Rubalcava)

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Natalie Portman también es madre de Aleph (15) y Amalia (9), los dos hijos que trajo al mundo con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo en pareja hasta 2023. Por su parte, Tanguy Destable también es padre de Ettiene y Vadim, de su relación con Louise Bourgoin.

Hasta el momento, ni la famosa actriz Natalie Portman ni el músico Tanguy Destable se han referido a la llegada de su primer hijo juntos.