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31 de agosto de 2026 a la - 10:25

Rania de Jordania celebra sus 56 años rodeada de sus cuatro nietas

La reina Rania de Jordania con sus nietas Iman, Amina, Talia y Rania.
La reina Rania de Jordania con sus nietas Iman, Amina, Talia y Rania.Instagram/Queen Rania Al Abdullah

La reina Rania de Jordania hoy completa una nueva vuelta al sol y celebra su vida rodeada de sus cuatro nietas. “El cumpleaños más dulce con mis amores”, expresó la esposa del rey Abdalá.

Por ABC Color

Aunque no lo parezca, Rania de Jordania hoy cumple 56 años. La soberana luce cada día más bella y disfruta al máximo de su nuevo rol de abuela, por lo que vemos en las redes sociales.

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Elegante y sobrio, el maxivestido que lució la reina Rania de Jordania el pasado 25 de mayo. (Instagram/Queen Rania)
La hermosa reina Rania de Jordania hoy cumple 56 años. (Instagram/Queen Rania)

“El cumpleaños más dulce con mis amores Iman, Amina, Talia y Rania, Dios me las cuide”, escribió la reina Rania en su cuenta de Instagram junto a una entrañable postal donde se la ve rodeada de las cuatro pequeñitas.

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La hermosa reina Rania junto a su esposo, el rey Abdalá, en la celebración de los 80 años de Independencia de Jordania.
La hermosa reina Rania junto a su esposo, el rey Abdalá, en la celebración de los 80 años de Independencia de Jordania, en mayo pasado. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)

“Pasando mi cumpleaños de la mejor manera imaginable. Las quiero, mis niñas favoritas”, destacó Rania de Jordania, quien hace solo dos semanas sumó dos nietas más con la llegada de las gemelas Talia y Rania.