Rania de Jordania celebra sus 56 años rodeada de sus cuatro nietas

Aunque no lo parezca, Rania de Jordania hoy cumple 56 años. La soberana luce cada día más bella y disfruta al máximo de su nuevo rol de abuela, por lo que vemos en las redes sociales.

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“El cumpleaños más dulce con mis amores Iman, Amina, Talia y Rania, Dios me las cuide”, escribió la reina Rania en su cuenta de Instagram junto a una entrañable postal donde se la ve rodeada de las cuatro pequeñitas.

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“Pasando mi cumpleaños de la mejor manera imaginable. Las quiero, mis niñas favoritas”, destacó Rania de Jordania, quien hace solo dos semanas sumó dos nietas más con la llegada de las gemelas Talia y Rania.