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31 de agosto de 2026 a la - 09:44

Úrsula Corberó abre el tierno álbum de Dante

La actriz española Úrsula Corberó jugando con su pequeño hijo Dante.
La actriz española Úrsula Corberó jugando con su pequeño hijo Dante.Instagram/Úrsula Corberó

El mundo de la actriz española Úrsula Corberó (37) y el argentino Chino Darín (37) ahora gira en torno a Dante. Y, para demostrarlo, la famosa mamá abrió un tierno álbum que tiene como protagonista al tierno bebé. ¡Adelante!

Por ABC Color

Full time papis”, escribió Úrsula Corberó al compartir algunas imágenes del día a día de la familia que formó con Chino Darín. Uno de los primeros en reaccionar al posteo fue el actor argentino respondiendo: “Muy morfable todo”, tras ver las más tiernas fotografías de su hijo Dante.

El dulce Dante mimándose con papá Chino Darín. (Instagram/Úrsula Corberó)
El dulce Dante mimándose con papá Chino Darín. (Instagram/Úrsula Corberó)

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¡Pura ternura! Dante Darín a la hora del baño. (Instagram/Úrsula Corberó)
¡Pura ternura! Dante Darín a la hora del baño. (Instagram/Úrsula Corberó)

Úrsula Corberó y Chino Darín están viviendo felices esta nueva etapa de sus vidas, la de padres primerizos. Dante es el centro de atención de la pareja que vive en Barcelona, España y, así lo mostraron en las redes, donde la mamá publicó las más bellas postales de la nueva faceta de sus vidas.

¡Dante Darín ya tiene dos dientecitos! (Instagram/Úrsula Corberó)
¡Dante Darín ya tiene dos dientecitos! (Instagram/Úrsula Corberó)

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Dante y mamá Úrsula Corberó. (Instagram/Úrsula Corberó)
Dante y mamá Úrsula Corberó. (Instagram/Úrsula Corberó)

El pequeño Dante llegó al mundo el 9 de febrero de este año, fruto del amor entre los actores Úrsula Corberó y Chino Darín, quienes se conocieron en 2015 durante el rodaje de la seria La Embajada.