Úrsula Corberó abre el tierno álbum de Dante

“Full time papis”, escribió Úrsula Corberó al compartir algunas imágenes del día a día de la familia que formó con Chino Darín. Uno de los primeros en reaccionar al posteo fue el actor argentino respondiendo: “Muy morfable todo”, tras ver las más tiernas fotografías de su hijo Dante.

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Úrsula Corberó y Chino Darín están viviendo felices esta nueva etapa de sus vidas, la de padres primerizos. Dante es el centro de atención de la pareja que vive en Barcelona, España y, así lo mostraron en las redes, donde la mamá publicó las más bellas postales de la nueva faceta de sus vidas.

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El pequeño Dante llegó al mundo el 9 de febrero de este año, fruto del amor entre los actores Úrsula Corberó y Chino Darín, quienes se conocieron en 2015 durante el rodaje de la seria La Embajada.