Miley Cyrus anuncia feliz la llegada de su décimo álbum

La cantante estadounidense Miley Ray Cyrus (33) sorprendió a sus seguidores al eliminar su apellido de sus perfiles en redes sociales. La artista que ahora se presenta solo como Miley compartió con sus más de 205 millones de seguidores en Instagram que pronto pronto lanzará un nuevo álbum.

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“Mi décimo álbum de estudio, Bass Persuades, será vuestro el 18 de septiembre. La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos al ritmo de ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte”, escribió Miley en la red social de la camarita, donde además destacó: “El corazón rebosante, el dolor del desamor y todo lo que hay en medio de la vida. Eso es lo que significa el título para mí”.

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Además, la famosa artista dedicó unas líneas de agradecimiento a sus incondicionales fans. “Gracias por formar parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero de todo corazón que les encante este álbum”, se puede leer al final del posteo que lleva la firma de Miley.