¡Nicole Sautu y Víctor Gavilán celebraron su primer año de matrimonio rodeados de sus cuatro hijos!

Nicole Sautu y Víctor Gavilán unieron sus vidas en matrimonio el 30 de agosto de 2025, luego de más de una década juntos y tres hijos. Así que, ya llegaron al primer año de casados, pero con un nuevo integrante de la familia, porque hace poquito llegó al mundo Valiente, el cuarto fruto del amor de la mediática pareja.

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“En nuestra fecha feliz ameritaba volver a nuestro lugar feliz, pero ya con el nuevo integrante. Bodas de Papel pero convivencia de titanio. Por mil aniversarios más, amor”, escribió Nicole Sautu y arrobó a su esposo Víctor Gavilán, además de compartir las bellas postales familiares captadas al aire libre en un centro de eventos a orillas del río Paraguay, lugar donde los tortolitos se juraron amor eterno hace un año.

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“No me gusta escribir nada muy íntimo acá porque siempre preferimos decirnos de frente todo lo que sentimos y eso es lo máximo”, siguió expresando la influencer Nicole Sautu, quien además destacó: “Pero nuestros seguidores merecen compartir cada momento importante de nuestra familia, porque sabemos que no siguen solo a Víctor y Nicole sino que ustedes siguen a Victoria, Valentino, Valiente y a Valery. Por eso les dejamos los momentos hermosos que vivimos hoy”.