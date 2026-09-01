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01 de septiembre de 2026 a la - 10:29

¡Nicole Sautu y Víctor Gavilán celebraron su primer año de matrimonio rodeados de sus cuatro hijos!

Mujer sosteniendo un bebé, sonriente, rodeada de un hombre y tres niños en un entorno natural.
¡Felices! Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus cuatro hijos celebrando su primer aniversario de casados.Instagram/Nicole Sautu

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán estuvieron de festejo. ¿El motivo? Cumplieron un año de casados y la celebración fue a pura familia, rodeados del amor de sus hijos Victoria, Valentino, Valery y Valiente.

Por ABC Color

Nicole Sautu y Víctor Gavilán unieron sus vidas en matrimonio el 30 de agosto de 2025, luego de más de una década juntos y tres hijos. Así que, ya llegaron al primer año de casados, pero con un nuevo integrante de la familia, porque hace poquito llegó al mundo Valiente, el cuarto fruto del amor de la mediática pareja.

Mujer de cabello rubio y vestido azul claro sonríe junto a hombre con camiseta verde, sosteniendo vasos y rodeados de flores y cojines.
Nicole Sautu y Víctor Gavilán brindaron por sus Bodas de Papel en un picnic al aire libre. (Instagram/Nicole Sautu)

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“En nuestra fecha feliz ameritaba volver a nuestro lugar feliz, pero ya con el nuevo integrante. Bodas de Papel pero convivencia de titanio. Por mil aniversarios más, amor”, escribió Nicole Sautu y arrobó a su esposo Víctor Gavilán, además de compartir las bellas postales familiares captadas al aire libre en un centro de eventos a orillas del río Paraguay, lugar donde los tortolitos se juraron amor eterno hace un año.

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Cinco personas, incluidos cuatro niños, en vestimenta casual, sentados en césped decorado con flores rosadas, aparentando felicidad.
¡Hermosa familia! Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus hijos Victoria, Valentino, Valery y Valiente, el día de su primer aniversario de matrimonio. (Instagram/Nicole Sautu)

“No me gusta escribir nada muy íntimo acá porque siempre preferimos decirnos de frente todo lo que sentimos y eso es lo máximo”, siguió expresando la influencer Nicole Sautu, quien además destacó: “Pero nuestros seguidores merecen compartir cada momento importante de nuestra familia, porque sabemos que no siguen solo a Víctor y Nicole sino que ustedes siguen a Victoria, Valentino, Valiente y a Valery. Por eso les dejamos los momentos hermosos que vivimos hoy”.