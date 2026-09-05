Alexandra Saint Mleux con Baby Leclerc a bordo, en Italia para apoyar al piloto Charles Leclerc

La influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux ya llegó a Italia como la fan más incondicional de su esposo Charles Leclerc. La joven de 25 años lució un maxivestido negro con lunares blancos que dejaba notar su incipiente pancita.

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Alexandra Saint Mleux y el piloto monegasco Charles Leclerc esperan felices a su primer hijo, que nacerá en los próximos meses. Y, hace unas horas, la futura mamá arribó con Baby Leclerc a bordo al Autódromo Nacional de Monza para apoyar a su marido en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana.

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Pero Alexandra Saint Mleux está muy bien custodiada por su suegra Pascale Leclerc, quien también fue para estar presente en la carrera de su hijo Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

Alejandra Saint Mleux y Charles Leclerc unieron sus vidas en matrimonio el 28 de febrero de este año en Mónaco. A seis meses del “sí, quiero”, la parejita aguarda al primer fruto de su amor, que convertirá en hermano mayor al perrito salchicha Leo Leclerc.

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