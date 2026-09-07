¡Ricky Martin conquista Venecia!

El cantante puertorriqueño Ricky Martin el fin de semana fue el blanco los cientos de medios de comunicación presentes en Italia para cubrir el emblemático Festival Internacional de Cine de Venecia.

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Pero Ricky Martin no solo se robó los flashes de los reporteros, también conquistó a todos presentes en Venecia con su eterna sonrisa, carisma y amabilidad. El artista saludó con afecto y emoción a sus fans presentes en la edición número 83 de La Mostra.

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El icónico Ricky Martin, de 54 años, actúa en la película “Hombre al agua”, protagonizada por Gael García Bernal. Además, el cantante en uno de los productores ejecutivos del filme, donde también aparece Natalia Oreiro.

Ricky Martin deslumbró a su paso por el Festival de Cine de Venecia. Primero lo hizo enfundado en un blazer blanco y pantalón negro que le dejaban muy elegante. Y, en su segunda pasada por la red carpet veneciana, se mostró con un conjunto gris de saco y pantalón amplio, una camisa azul y un pañuelo largo en blanco y negro.