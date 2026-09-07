Gente
07 de septiembre de 2026 a la - 08:41

¡Ricky Martin conquista Venecia!

¡Divino! Ricky Martin arribando en un taxi acuático al Lido Beach para ser parte del Venice International Film Festival. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
¡Divino! Ricky Martin arribando en un taxi acuático al Lido Beach para ser parte del Venice International Film Festival. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI) ETTORE FERRARI

El icónico Ricky Martin dijo presente en el Festival de Cine de Venecia en el marco de la presentación de la película “Hombre al agua”. ¡El artista boricua conquistó la Ciudad de los Canales con su carisma y su gran sonrisa!

Por ABC Color

El cantante puertorriqueño Ricky Martin el fin de semana fue el blanco los cientos de medios de comunicación presentes en Italia para cubrir el emblemático Festival Internacional de Cine de Venecia.

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin asiste al photocall de la película "Hombre al agua", presentada en la sección Spotlight de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 6 de septiembre. (Tiziana FABI / AFP)
El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin asiste al photocall de la película "Hombre al agua", presentada en la sección Spotlight de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 6 de septiembre. (Tiziana FABI / AFP)

Lea más: Ricky Martin trajo a Paraguay una intensa fiesta con baile, romance y carisma

Pero Ricky Martin no solo se robó los flashes de los reporteros, también conquistó a todos presentes en Venecia con su eterna sonrisa, carisma y amabilidad. El artista saludó con afecto y emoción a sus fans presentes en la edición número 83 de La Mostra.

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin, integrante del elenco de la película "Hombre al agua", saludando al público en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)
El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin, integrante del elenco de la película "Hombre al agua", saludando al público en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)

Lea más: La foto de Ricky Martin que enciende las redes

¡Elegantísimo! Ricky Martin en la red carpet del Venice Film Festival in Venice en Italia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
¡Elegantísimo! Ricky Martin en la red carpet del Venice Film Festival in Venice en Italia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

El icónico Ricky Martin, de 54 años, actúa en la película “Hombre al agua”, protagonizada por Gael García Bernal. Además, el cantante en uno de los productores ejecutivos del filme, donde también aparece Natalia Oreiro.

¡Seductor! El puertorriqueño Ricky Martin levantandlo suspiros en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
¡Seductor! El puertorriqueño Ricky Martin levantandlo suspiros en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Ricky Martin deslumbró a su paso por el Festival de Cine de Venecia. Primero lo hizo enfundado en un blazer blanco y pantalón negro que le dejaban muy elegante. Y, en su segunda pasada por la red carpet veneciana, se mostró con un conjunto gris de saco y pantalón amplio, una camisa azul y un pañuelo largo en blanco y negro.