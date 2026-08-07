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07 de agosto de 2026 a la - 15:39

La foto de Ricky Martin que enciende las redes

Ricky Martin se mostró miuy sexy en las redes sociales.
Ricky Martin se mostró miuy sexy en las redes sociales.Instagram/Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin posó con el torso desnudo y encendió las redes sociales al mostrar su escultural y bronceada figura. ¡Pasá a admirarlo!

Por ABC Color

Enrique Martín Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin, mostró su lado más sensual en sus cuentas de Instagram y X para desatar la locura de sus incondicionales fans.

El puertorriqueño Ricky Martin disfruta de unos días de vacaciones a orillas del mar. (Instagram/Ricky Martin)
El puertorriqueño Ricky Martin disfruta de unos días de vacaciones a orillas del mar. (Instagram/Ricky Martin)

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El artista puertorriqueño de 54 años posó para una selfie con su torso desnudo y bien bronceadito, pues Ricky Martin está disfrutando de unas merecidas vacaciones con sus hijos Lucía, Renn y los mellizos Matteo y Valentino, luego de su gira por América, Europa y Asia.

Ricky Martin con su hijo Renn en la playa. (Instagram/Ricky Martin)
Ricky Martin con su hijo Renn en la playa. (Instagram/Ricky Martin)

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“Saluda que no dormimos juntos”, escribió pícaro Ricky Martin junto a la postal que compartió en sus redes. Es que él sabe que tiene una legión de seguidores de todo el mundo que goza cuando ve su escultural y trabajada figura.

¡Modo papá activado! Ricky Martin con su hija Lucía bajo los rayos del astro rey. (Instagram/Ricky Martin)
¡Modo papá activado! Ricky Martin con su hija Lucía bajo los rayos del astro rey. (Instagram/Ricky Martin)

“Una gira hermosa por Europa y Asia este verano. Que afortunado de poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, música en los escenarios. A mi público, gracias siempre. Seguimos con fuerza. Viene música nueva antes de fin de año”, anunció Ricky Martin hace unos días en su cuenta oficial de Instagram.