Gente
08 de septiembre de 2026 a la - 08:36

El futbolista Ronaldo Dejesús celebró el primer año de su hijo Mark

Mujer con vestido blanco, hombre en camisa azul claro y niño pequeño sonríen en celebración con globos en tonos crema y azul.
Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba con el pequeño Mark Isaías en una imagen captada por Mariela Galimany. Instagram/Celeste Villalba

Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba celebraron la vida de su pequeño Mark Isaías. “Doy gracias Dios por tu vida, por tu salud, por traer mucho amor a nuestra pequeña familia”, expresó el orgulloso papá.

Por ABC Color

Mark Isaías, el primogénito del futbolista Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba, llegó a su primer año de vida y sus papis le dedicaron tiernos mensajes en las redes junto a postales captadas por Mariela Galimany.

“Mi pequeño Mark un día como hoy, pero hace 365 días llegaste a nuestro mundo. Creo que puedo decir que fue el día más feliz de mi vida, pero también el día en que más temor sentí”, expresó Ronaldo Dejesús en su cuenta de Instagram al tiempo de señalar emocionado: “Doy gracias a Dios por tu vida, por tu salud, por traer mucho amor a nuestra pequeña familia, por traer un propósito a un hombre que andaba por la vida sin saber para dónde quería ir, por darnos todos los días ese amor tan puro que nadie puede explicar”.

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El cumpleñaero Mark Isaías, hijo de Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba. (Instagram/Celeste Villalba)
El cumpleñaero Mark Isaías, hijo de Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba. (Instagram/Celeste Villalba)

“Los años pasan rápido pero parece que pasó mucho mas rápido desde que tu llegaste. Feliz cumpleaños mi pequeño Mark. Que Dios bendiga tu vida y nos acompañe en tu crecimiento”, destacó papá Ronaldo Dejesús.

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Mujer de cabello oscuro y niño con camisa clara en una decoración festiva con globos azules y beige.
Celeste Villalba con su hijo Mark Isaías. (Instagram/Celeste Villalba)

Y, por supuesto, mamá Celeste Villalba no se quedó atrás y escribió feliz: “Amor de mami, estoy muy agradecida con Dios por tu vida, todos los días le rezo y agradezco por ti, por haberme enviado un compañerito que hace que mis días sean más bonitos. En el momento justo te mando, desde tu llegada haz iluminado mi vida, me diste más luz, más amor, más felicidad”.