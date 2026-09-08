La escapadita de Julio Enciso y Melissa Cardona a Londres

Julio César Enciso, jugador paraguayo del Ipswich Town FC de la Premier League, y su esposa colombiana Melissa Cardona pasearon por Londres y disfrutaron de un bello día en la capital inglesa.

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“Solo unas horas en Londres”, escribió Melissa Cardona en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que protagoniza con su marido Julio Enciso.

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Y, por supuesto, fue La Joya uno de los primeros en reaccionar a la publicación de su amada esposa expresando: “Te amo” y Melissa Cardona le respondió: “Mi vida, te amo demasiado”. Además, Julio Enciso también compartió postales de su paseito con Meli.

Los tortolitos recorrieron Londres tomados de la mano durante el romántico mini tour por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Además, Julio Enciso ofició de fotógrafo de Meli Cardona, quien posó divina para el jugador de la Albirroja.