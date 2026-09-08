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08 de septiembre de 2026 a la - 16:51

La escapadita de Julio Enciso y Melissa Cardona a Londres

Julio Enciso con chaqueta azul y gafas oscuras, y Melissa Cardona en top marrón y pantalones blancos, sonríen en la calle.
Julio Enciso y Melissa Cardona posan juntos en Londres, sonrientes frente al icónico Big Ben.Instagram/Melissa Cardona

El futbolista Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona estuvieron unas horas en Londres disfrutando de una romántica escapadita. ¡Mirá las fotos de la pareja paraguayo-colombiana!

Por ABC Color

Julio César Enciso, jugador paraguayo del Ipswich Town FC de la Premier League, y su esposa colombiana Melissa Cardona pasearon por Londres y disfrutaron de un bello día en la capital inglesa.

Ramón Sosa y Julio Enciso se besan en la calle, en suéter negro y blusa marrón, con autobús rojo al fondo.
Melissa Cardona y Julio Enciso se abrazan y besan en el centro de Londres, con el Big Ben de fondo.(Instagram/Julio Enciso)

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Solo unas horas en Londres”, escribió Melissa Cardona en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que protagoniza con su marido Julio Enciso.

Ramón Sosa con sudadera oscura sonríe en la calle, junto a Julio Enciso. Edificios modernos de fondo.
Julio Enciso sonríe mientras pasea por la ciudad de Londres. (Instagram/Julio Enciso)

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Y, por supuesto, fue La Joya uno de los primeros en reaccionar a la publicación de su amada esposa expresando: “Te amo” y Melissa Cardona le respondió: “Mi vida, te amo demasiado”. Además, Julio Enciso también compartió postales de su paseito con Meli.

Mujer de pie con top marrón y pantalones blancos, sosteniendo un bolso blanco, junto al río con la London Eye detrás.
Melissa Cardona posando junto al río Támesis y la noria London Eye de fondo. (Instagram/Melissa Cardona)

Los tortolitos recorrieron Londres tomados de la mano durante el romántico mini tour por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Además, Julio Enciso ofició de fotógrafo de Meli Cardona, quien posó divina para el jugador de la Albirroja.