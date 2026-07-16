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16 de julio de 2026 a la - 11:55

Julio Enciso y Melissa Cardona, de vacaciones en Cartagena

Julio Enciso y Ramón Sosa caminando de la mano, luciendo atuendos casuales y relajados en un entorno de fachadas color pastel.
Julio Enciso y Melissa Cardona caminan tomados de la mano por una calle empedrada, rodeados de casas de colores pasteles en Cartagena.Instagram/Melissa Cardona

El futbolista Julio César Enciso y su esposa Melissa Cardona están viviendo unos días a puro relax. El destino que la parejita eligió para sus vacaciones fue Cartagena de Indias, Colombia. ¡Pasá y mirá las postales del joven matrimonio!

Por ABC Color

Tras culminar la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, Julio Enciso y Melissa Cardona vinieron a pasar unos días en nuestro país, para luego tomar otro avión y desembarcar en Colombia, tierra natal de la esposa de La Joya.

Ramón Sosa con camisa blanca y pantalones cortos, y Julio Enciso con vestido blanco, ambos sonriendo junto a una piscina iluminada.
Julio Enciso y Melissa Cardona, sonrientes en un ambiente relajado y nocturno en Cartagena. (Instagram/Julio Enciso)

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Los tortolitos Melissa Cardona y Julio Enciso primero estuvieron por Medellín y ahora se encuentran viviendo unas vacaciones de ensueño en Cartagena de Indias.

Ramón Sosa y Julio Enciso sonríen en un yate, el hombre con tatuajes y gorra negra, ella con blusa amarilla.
Julio Enciso y Melissa Cardona se divirtieron a bordo de un yate en Colombia. (Instagram/Julio Enciso)

“Con la mejor disfrutando de este hermoso lugar”, escribió Julio Enciso desde Cartagena en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes de sus días de relax. Y, por supuesto, fue Melissa Cardona una de las primeras en reaccionar al posteo respondiendo: “Papacito, qué lindo te queda el mar”.

Julio Enciso, con camisa azul y pantalones a rayas, sostiene de la mano a Melissa Cardona, en bikini azul y falda larga oscura, junto a una pared azul.
Julio Enciso y Melissa Cardona posan juntos en una zona pintoresca de la ciudad de Cartagena. (Instagram/Melissa Cardona)

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Julio Enciso sonríe en el agua con Ramón Sosa, quien lo abraza desde atrás, ambos luciendo relajados y felices.
¡Enamorados en el mar! Julio Enciso y Melissa Cardona. (Instagram/Julio Enciso)

Románticos paseos por las calles de Cartagena, delicias gastronómicas, aventuras en yate, playa, sol, arena y mucho mar hacen perfectas las vacaciones de Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona, a juzgar por lo que ambos comparten en las redes sociales.