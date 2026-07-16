Julio Enciso y Melissa Cardona, de vacaciones en Cartagena

Tras culminar la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, Julio Enciso y Melissa Cardona vinieron a pasar unos días en nuestro país, para luego tomar otro avión y desembarcar en Colombia, tierra natal de la esposa de La Joya.
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Los tortolitos Melissa Cardona y Julio Enciso primero estuvieron por Medellín y ahora se encuentran viviendo unas vacaciones de ensueño en Cartagena de Indias.
“Con la mejor disfrutando de este hermoso lugar”, escribió Julio Enciso desde Cartagena en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes de sus días de relax. Y, por supuesto, fue Melissa Cardona una de las primeras en reaccionar al posteo respondiendo: “Papacito, qué lindo te queda el mar”.
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Románticos paseos por las calles de Cartagena, delicias gastronómicas, aventuras en yate, playa, sol, arena y mucho mar hacen perfectas las vacaciones de Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona, a juzgar por lo que ambos comparten en las redes sociales.