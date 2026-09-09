Dan a conocer lo que dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Este miércoles al mediodía el sanatorio Mater Dei dio a conocer el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, internada desde el lunes a la mañana por una bronquitis. El primer parte se había emitido el lunes al mediodía.

El nuevo informe oficial dice: “La señora Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia. Agradecemos a todos por el respeto y cariño que trasmiten. De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo éste el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”. El parte está firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la clínica.

Con lo cual, la expectativa de La Chiqui de ser dada de alta hoy (miércoles) y poder grabar su programa del fin de semana en El Trece, que no figuraba, en absoluto, en los planes de su familia, se diluyó apenas escuchó de boca de su médico que debía seguir internada, mientras le realizan más estudios.

Por datos de su entorno, se sabe que está recibiendo visitas de amigos y familia en la suite del tercer piso y cada tanto manda mensajes a sus allegados desde su celular.

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Cómo habían sido sus primeras 24 horas

Tras una semana de síntomas respiratorios que le impidieron realizar su programa del sábado pasado (La noche de Mirtha, por El Trece) -en el que fue reemplazada por su nieta, Juana Viale-, el lunes ella, su médico de cabecera y su familia decidieron que fuera internada. En principio se hablaba de una fuerte gripe, pero ya en la clínica fue diagnosticada con bronquitis.

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Como tenía previsto ir, ese lunes a la noche, a la gala solidaria de Fundaleu, desde su cama de internación envió mensajes por Whatsapp para estar “presente” de alguna manera.

Más allá de que ahora muchas voces se alcen diciendo que tomó frío por todas las salidas nocturnas que hizo este invierno, la diva es figura convocada a todo, estrenos, galas benéficas, Martín Fierro, inauguraciones, lo que sea, y ella trata de cumplir, pero especialmente, según reconoció hace u os meses “no me gusta no ir si dí mi palabra y más si es un evento solidario”.

Acompañada por su familia -se van rotando para no dejarla nunca sola-, su entorno laboral y sus amigos- la Chiqui está sin fiebre y, de a poco, van mejorando sus síntomas (especialmente la fuerte tos que se le fue incrementando en la última semana). Nacho Viale, su nieto y productor general de su programa le dijo el martes a la prensa: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”.

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El primer parte, una vez que le realizaron los controles a poco de haber ingresado al Mater Dei, decía: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”. Está firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director de la clínica.:

La salud de la diva de 99 años, que suele ser buena más allá de los achaques lógicos por la edad, comenzó a mostrar signos de alerta cuando su cuadro gripal de fines de agosto la afectaba cada vez más. Cumplir con su nutrida agenda social nocturna en pleno invierno le jugó una mala pasada, ya que por prescripción médica ella debía tener, como máximo, tres salidas semanales. Sólo que la última semana de agosto decidió hacer tres salidas seguidas, en las que tomó frío y, a partir de ahí, comenzaron a instalarse los síntomas que ella describió como “un resfriado”.

Fuente: Diario Clarín