Enamorados en los Emmy: De Macaulay Culkin y Brenda Song a Harrison Ford y Calista Flockhart

Enamorados en los Emmy: De Macaulay Culkin y Brenda Song a Harrison Ford y Calista Flockhart

La alfombra azul de los Premios Emmy vio pasar a las más enamoradas parejas. Macaulay Culkin y Brenda Song, Harrison Ford y Calista Flockhart, Michelle Pfeiffer y David E. Kelley, fueron algunos de los famosos que derrocharon amor en Los Ángeles.