Enamorados en los Emmy: De Macaulay Culkin y Brenda Song a Harrison Ford y Calista Flockhart
La alfombra azul de los Premios Emmy vio pasar a las más enamoradas parejas. Macaulay Culkin y Brenda Song, Harrison Ford y Calista Flockhart, Michelle Pfeiffer y David E. Kelley, fueron algunos de los famosos que derrocharon amor en Los Ángeles.
El actor Macaulay Culkin y su esposa Brenda Song, el emblemático Harrison Ford y la actriz Calista Flockhart, la icónica Michelle Pfeiffer y su esposo escritor David E. Kelley derrocharon amor en la gala de los Premios Emmy.