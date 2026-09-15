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15 de septiembre de 2026 a la - 13:40

Enamorados en los Emmy: De Macaulay Culkin y Brenda Song a Harrison Ford y Calista Flockhart

¡Juntitos! La actriz estadounidense Brenda Song y el actor estadounidense Macaulay Culkin llegando a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre. (Frederic J. Brown / AFP)
¡Juntitos! La actriz estadounidense Brenda Song y el actor estadounidense Macaulay Culkin llegando a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre. (Frederic J. Brown / AFP)002430+0000 FREDERIC J. BROWN

La alfombra azul de los Premios Emmy vio pasar a las más enamoradas parejas. Macaulay Culkin y Brenda Song, Harrison Ford y Calista Flockhart, Michelle Pfeiffer y David E. Kelley, fueron algunos de los famosos que derrocharon amor en Los Ángeles.

Por ABC Color
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Varias parejas hollywoodenses desfilaron enamoradas en los Premios Emmy 2026, anoche en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

¡Siempre enamorados! Harrison Ford y Calista Flockhart en la alfombra azul de la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, EE. UU. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
¡Siempre enamorados! Harrison Ford y Calista Flockhart en la alfombra azul de la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, EE. UU. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Parejitas tomadas de las manos, con miradas cómplices y a los mimos y arrumacos pasaron por la alfombra azul de la edición número 78 de los Emmy Awards.

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La actriz estadounidense Michelle Pfeiffer y su esposo, el escritor David E. Kelley, a su arribo a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy. (LISA O'CONNOR / AFP)
La actriz estadounidense Michelle Pfeiffer y su esposo, el escritor David E. Kelley, a su arribo a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy. (LISA O'CONNOR / AFP)

El actor Macaulay Culkin y su esposa Brenda Song, el emblemático Harrison Ford y la actriz Calista Flockhart, la icónica Michelle Pfeiffer y su esposo escritor David E. Kelley derrocharon amor en la gala de los Premios Emmy.

¡Romántica parejita! Noah Wyle y Sara Wells llegando a la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
¡Romántica parejita! Noah Wyle y Sara Wells llegando a la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

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El actor estadounidense John Mulaney y la actriz estadounidense Olivia Munn en la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)
El actor estadounidense John Mulaney y la actriz estadounidense Olivia Munn en la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Noah Wyle y Sara Wells, Olivia Munn y John Mulaney así como el actor estadounidense Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney también se mostraron muy enamorados en la alfombra azul de los Emmy 2026.

El actor estadounidense Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney llegando a los Emmy 2026. (Frederic J. Brown / AFP)
El actor estadounidense Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney llegando a los Emmy 2026. (Frederic J. Brown / AFP)