Maxi Biancucchi está de cumpleaños y su esposa lo llenó de elogios

El exfutbolista Maximiliano Biancucchi está celebrando un nuevo cumpleaños rodeado del amor de su esposa Jazmín Luraghi y sus hijos Valentina, Vittoria y Gianluca.
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Su enamorada compañera de vida Jazmín Luraghi escribió unas conmovedoras líneas para felicitar a Maxi Biancucchi: “Dicen que es difícil hallar un hombre con propósito, que ame a Dios por sobre todo; pero mi Padre celestial me lo dio. El regalo más hermoso que nuestro Padre me obsequió fue tu vida, porque de ahí parte la base de nuestra familia”.
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“No diré que sos perfecto pero buscás perfeccionarte en El Señor día tras día, y para mí sí sos perfecto esposo, padre, amigo, compañero; en quien me apoyo en todos los sentidos … mi complemento perfecto", expresó Jazmín Luraghi en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Me siento tan amada por Mi Padre celestial y ese amor me lo refleja en tu vida. ¡Te amo! Feliz cumple".
Y, por supuesto, el primero en reaccionar a la publicación de Jazmín Luraghi fue su esposo Maxi Biancucchi, quien respondió: “Amén! ¡Gracias amor! ¡Los amo!“.