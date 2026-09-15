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15 de septiembre de 2026 a la - 16:47

Maxi Biancucchi está de cumpleaños y su esposa lo llenó de elogios

Mujer con vestido amarillo y hombre en traje gris sonríen frente a un atardecer sobre el agua, en un ambiente festivo.
Maximiliano Biancucchi está de cumpleaños y su esposa Jazmín Luraghi lo llenó de mimos y halagos.Instagram/Jazmín Luraghi

Maximiliano Biancucchi hoy celebra una nueva vuelta al sol y Jazmín Luraghi utilizó las redes sociales para dejarle un emotivo mensaje. “Para mí sí sos perfecto esposo, padre, amigo, compañero”, escribió la esposa del integrante del Cardinal Deportivo.

Por ABC Color
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El exfutbolista Maximiliano Biancucchi está celebrando un nuevo cumpleaños rodeado del amor de su esposa Jazmín Luraghi y sus hijos Valentina, Vittoria y Gianluca.

Mujer de pie con cabello lacio y atuendo rojo, niño en centro con camiseta blanca y pantalones rojos, rodeados de vegetación.
Maximiliano Biancucchi y Jazmín Luraghi con sus hijos Valentina, Vittoria y Gianluca. (Instagram/Jazmín Luraghi)

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Su enamorada compañera de vida Jazmín Luraghi escribió unas conmovedoras líneas para felicitar a Maxi Biancucchi: “Dicen que es difícil hallar un hombre con propósito, que ame a Dios por sobre todo; pero mi Padre celestial me lo dio. El regalo más hermoso que nuestro Padre me obsequió fue tu vida, porque de ahí parte la base de nuestra familia”.

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Mujer con vestido rojo y hombre con camisa de rayas, sonriendo juntos en un jardín con vegetación densa.
¡Siempre enamorados! Jazmín Luraghi y Maximiliano Biancucchi. (Instagram/Jazmín Luraghi)

“No diré que sos perfecto pero buscás perfeccionarte en El Señor día tras día, y para mí sí sos perfecto esposo, padre, amigo, compañero; en quien me apoyo en todos los sentidos … mi complemento perfecto", expresó Jazmín Luraghi en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Me siento tan amada por Mi Padre celestial y ese amor me lo refleja en tu vida. ¡Te amo! Feliz cumple".

Y, por supuesto, el primero en reaccionar a la publicación de Jazmín Luraghi fue su esposo Maxi Biancucchi, quien respondió: “Amén! ¡Gracias amor! ¡Los amo!“.