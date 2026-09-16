Gente
16 de septiembre de 2026 a la - 13:16

Máxima de Holanda y sus hijas, protagonistas del Día del Príncipe

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima, la princesa Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane saludan a la multitud desde el balcón del Palacio Noordeinde en el Día del Príncipe en La Haya. (Jeroen Jumelet / ANP / AFP) / Netherlands OUT
El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima, la princesa Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane saludan a la multitud desde el balcón del Palacio Noordeinde en el Día del Príncipe en La Haya. (Jeroen Jumelet / ANP / AFP) / Netherlands OUT124218+0000 JEROEN JUMELET

La reina Máxima de Holanda y las princesas Amalia, Alexia y Ariane fueron las grandes protagonistas del Día del Príncipe. Con sus cuidados estilismos se llevaron todos los flashes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ayer, 15 de setiembre, fue el Día del Príncipe en Holanda y el rey Guillermo Alejandro, estuvo rodeado de su esposa, la reina Máxima, y las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Madre e hijas, muy elegantes y distinguidas, fueron las verdaderas protagonistas de la especial fecha.

¡Hermosas! Las princesas Amalia, Alexia y Ariane saludando a los presentes desde el balcón del Palacio Noordeinde. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)
¡Hermosas! Las princesas Amalia, Alexia y Ariane saludando a los presentes desde el balcón del Palacio Noordeinde. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)

En el Día del Príncipe se inicia oficialmente el año parlamentario en los Países Bajos. La celebración se realiza manera anual el tercer martes de setiembre. Y en tan importante ocasión, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y las tres princesitas saludaron desde el balcón del Palacio Noordeinde en La Haya.

Lea más: Los reyes Máxima y Guillermo con su hija Alexia, presentes en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia partieron del Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real con motivo del Prinsjesdag en La Haya, Países Bajos, ayer 15 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JEROEN JUMELET / POOL)
El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia partieron del Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real con motivo del Prinsjesdag en La Haya, Países Bajos, ayer 15 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JEROEN JUMELET / POOL)

Luego, los integrantes de la familia real de Holanda partieron desde el Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real, hasta donde llegaron en carrozas y carruajes.

La princesa Amalia llegando al Teatro Real. (EFE/EPA/IRIS VAN DEN BROEK)
La princesa Amalia llegando al Teatro Real. (EFE/EPA/IRIS VAN DEN BROEK)

Lea más: La princesa Ariane de Holanda estudiará Ingeniería Aeroespacial

En el Día del Príncipe, Máxima de Holanda optó por una falda larga de seda satinada en blanco que combinó a la perfección con una blusa negra y guantes al tono. La princesa heredera al trono, Amalia, eligió un vestido verde musgo claro con un broche dorado.

Las princesas Ariane y Alexia de los Países Bajos saludan al estandarte real a su llegada al Teatro Real para el Discurso del Trono durante el *Prinsjesdag* en La Haya, Países Bajos. (EFE/EPA/PATRICK VAN EMST / POOL)
Las princesas Ariane y Alexia de los Países Bajos saludan al estandarte real a su llegada al Teatro Real para el Discurso del Trono durante el *Prinsjesdag* en La Haya, Países Bajos. (EFE/EPA/PATRICK VAN EMST / POOL)

Por su parte, la princesita Ariane se decantó por un maxivestido en color bordó. Y, la princesa Alexia prefirió un traje largo en verde petróleo, pero al outfit le puso su sello muy personal al combinarlo con un sombrero.