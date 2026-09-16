Máxima de Holanda y sus hijas, protagonistas del Día del Príncipe

Ayer, 15 de setiembre, fue el Día del Príncipe en Holanda y el rey Guillermo Alejandro, estuvo rodeado de su esposa, la reina Máxima, y las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Madre e hijas, muy elegantes y distinguidas, fueron las verdaderas protagonistas de la especial fecha.

En el Día del Príncipe se inicia oficialmente el año parlamentario en los Países Bajos. La celebración se realiza manera anual el tercer martes de setiembre. Y en tan importante ocasión, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y las tres princesitas saludaron desde el balcón del Palacio Noordeinde en La Haya.

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Luego, los integrantes de la familia real de Holanda partieron desde el Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real, hasta donde llegaron en carrozas y carruajes.

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En el Día del Príncipe, Máxima de Holanda optó por una falda larga de seda satinada en blanco que combinó a la perfección con una blusa negra y guantes al tono. La princesa heredera al trono, Amalia, eligió un vestido verde musgo claro con un broche dorado.

Por su parte, la princesita Ariane se decantó por un maxivestido en color bordó. Y, la princesa Alexia prefirió un traje largo en verde petróleo, pero al outfit le puso su sello muy personal al combinarlo con un sombrero.