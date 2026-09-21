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21 de septiembre de 2026 a la - 09:55

¡Fátima Fernández Mercado ya pasó al club de las casadas!

Los actores Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez unieron sus vidas en matrimonio. La romántica boda tuvo lugar ayer domingo en horas de la tarde. ¡Pasá y mirá las más bellas postales de los recién casados!

Por ABC Color
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Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez dieron el “sí, quiero” ante la ley de los hombres ayer domingo 20 de setiembre. La ceremonia civil tuvo lugar al aire libre en un centro de eventos y Javi Vera Fotografía capturó las más bellas imágenes de la boda.

Mujer en vestido blanco sin mangas y tiara, sonríe mientras sostiene un ramo de flores blancas y azules en un entorno iluminado.
¡Hermosa novia! La actriz Fátima Fernández Mercado. (Instagram/Fátima Fernández Mercado)

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La actriz Fátima Fernández Mercado lució más hermosa que nunca, enfundada en un vestido de novia hecho a su medida en España, país donde reside hace varios años.

Sergio Irala en traje negro sonríe junto a su pareja vestida de blanco, ambos levantan las manos celebrando su boda en un gazebo floral.
¡Felices, los novios! Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez durante su ceremonia de boda en un entorno natural. (Instagram/Fátima Fernández Mercado)

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Los novios hicieron sus emotivos votos matrimoniales frente a sus familiares y amigos. Además, la bella Fati Fernández Mercado entonó una canción dedicada a su amor Alejandro “Pachu” Ramírez.

Mujer en vestido blanco y tocado junto a hombre en traje negro, casi a punto de besarse en un paisaje natural al atardecer.
¡Romántica postal! Los recién casados Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez. (Instagram/Fátima Fernández Mercado)

Y, tras la ceremonia nupcial, los novios disfrutaron una gran fiesta con sus 300 invitados. La pareja conformada por Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez ahora se prepara para disfrutar de su luna de miel y posteriormente regresar a España.