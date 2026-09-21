¡Fátima Fernández Mercado ya pasó al club de las casadas!

Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez dieron el “sí, quiero” ante la ley de los hombres ayer domingo 20 de setiembre. La ceremonia civil tuvo lugar al aire libre en un centro de eventos y Javi Vera Fotografía capturó las más bellas imágenes de la boda.

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La actriz Fátima Fernández Mercado lució más hermosa que nunca, enfundada en un vestido de novia hecho a su medida en España, país donde reside hace varios años.

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Los novios hicieron sus emotivos votos matrimoniales frente a sus familiares y amigos. Además, la bella Fati Fernández Mercado entonó una canción dedicada a su amor Alejandro “Pachu” Ramírez.

Y, tras la ceremonia nupcial, los novios disfrutaron una gran fiesta con sus 300 invitados. La pareja conformada por Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez ahora se prepara para disfrutar de su luna de miel y posteriormente regresar a España.