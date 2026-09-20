La actriz Fátima Fernández Mercado dará hoy el “sí, quiero”

La pareja compuesta por los actores Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez se casará hoy domingo 20 de setiembre, a las 16:30, en una ceremonia civil que tendrá lugar en un centro de eventos ubicado en las cercanías del río Paraguay.

Posterior al “sí, quiero”, Fati Fernández Mercado y Alejandro Ramírez compartirán una fiesta con sus 300 invitados, entre quienes se encuentran personas que llegarán desde Estados Unidos, España y Argentina, así como de diferentes ciudades de nuestro país, como Encarnación y Ciudad del Este.

Los tiernos cortejos de Fátima Fernández Mercado, hija de la conductora Adela Mercado, y Alejandro Ramírez serán sus sobrinitos de diferentes edades. Los novios tendrán como padrinos a sus padres y en la lista de testigos de la boda civil figuran familiares, amigos y colegas de la pareja de actores.

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Fati Fernández Mercado y Alejandro Ramírez residen en España y vinieron a tierra guaraní especialmente para unir sus vidas en matrimonio, tras comprometerse hace un año en Edimburgo, Escocia.

“Sí a una vida de aventuras a tu lado”, expresaba Fátima Fernández Mercado en setiembre de 2025 al anunciar en su cuenta de Instagram que aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo Alejandro Ramírez.

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Y, en otro posteo, Fati Fernández contaba: “Alejandro se encargó de llevarme a una ciudad que quise conocer toda la vida, me puso frente a una fuente celeste que representa a la mujer en el arte, con el fondo de un castillo sacado de un cuento”.

“¡Qué linda que es la vida a tu lado, Alejandro! Qué esperanza me ofrece el futuro cuando sonreís, qué generoso Dios al permitirme ser tu compañera. Te amo, mi Pachu. No veo la hora de casarme contigo", escribía Fátima Fernández hace unas semanas en sus redes y ahora llegó el gran día de su soñada boda.