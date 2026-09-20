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20 de septiembre de 2026 a la - 10:00

La actriz Fátima Fernández Mercado dará hoy el “sí, quiero”

Pareja con abrigo marrón y chaqueta oscura inclinándose suavemente en un entorno urbano con un edificio gótico al fondo.
Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez hoy se jurarán amor eterno.Instagram/Fátima Fernández Mercado

La actriz Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez unirán sus vidas en matrimonio esta tarde, luego de más de cuatro años de noviazgo. La parejita reside en España, se comprometió en Escocia y dará el “sí, quiero” en nuestro país.

Por ABC Color
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La pareja compuesta por los actores Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez se casará hoy domingo 20 de setiembre, a las 16:30, en una ceremonia civil que tendrá lugar en un centro de eventos ubicado en las cercanías del río Paraguay.

Posterior al “sí, quiero”, Fati Fernández Mercado y Alejandro Ramírez compartirán una fiesta con sus 300 invitados, entre quienes se encuentran personas que llegarán desde Estados Unidos, España y Argentina, así como de diferentes ciudades de nuestro país, como Encarnación y Ciudad del Este.

Fátima Fernández Mercado debuta en la pantalla grande con el filme Hamburgo.
¡Hermosa! Fátima Fernández Mercado hoy dará el "sí, quiero" a Alejandro Ramírez. (Instagram/Fátima Fernández Mercado)

Los tiernos cortejos de Fátima Fernández Mercado, hija de la conductora Adela Mercado, y Alejandro Ramírez serán sus sobrinitos de diferentes edades. Los novios tendrán como padrinos a sus padres y en la lista de testigos de la boda civil figuran familiares, amigos y colegas de la pareja de actores.

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Fati Fernández Mercado y Alejandro Ramírez residen en España y vinieron a tierra guaraní especialmente para unir sus vidas en matrimonio, tras comprometerse hace un año en Edimburgo, Escocia.

“Sí a una vida de aventuras a tu lado”, expresaba Fátima Fernández Mercado en setiembre de 2025 al anunciar en su cuenta de Instagram que aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo Alejandro Ramírez.

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Pareja en abrigo frente a fuente, el hombre arrodillado sostiene un anillo mientras la mujer sonríe emocionada.
Fátima Fernández Mercado recibió la propuesta de matrimonio de Alejandro Ramírez en un pintoresco paisaje al pie de un gran castillo. (Instagram/Fátima Fernández Mercado)

Y, en otro posteo, Fati Fernández contaba: “Alejandro se encargó de llevarme a una ciudad que quise conocer toda la vida, me puso frente a una fuente celeste que representa a la mujer en el arte, con el fondo de un castillo sacado de un cuento”.

¡Bella parejita! Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez. (Instagram/Fati Fernández M)
¡Bella parejita! Alejandro Ramírez y Fátima Fernández Mercado están a horas de convertirse en marido y mujer (Instagram/Fátima Fernández M)

“¡Qué linda que es la vida a tu lado, Alejandro! Qué esperanza me ofrece el futuro cuando sonreís, qué generoso Dios al permitirme ser tu compañera. Te amo, mi Pachu. No veo la hora de casarme contigo", escribía Fátima Fernández hace unas semanas en sus redes y ahora llegó el gran día de su soñada boda.