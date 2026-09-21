Orlando Gill y Meli Ávalos, enamorados en París

El sanlorenzano Orlando Gill, arquero de la Albirroja, hace unas semanas ya desembarcó en Francia para jugar en las filas del Lille. Y, ahora, su esposa Melissa Ávalos y su hijo Lautaro Daniel llegaron junto al portero guaraní para afincarse en el norte francés.

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Y, por supuesto, la linda parejita formada por Orlando Daniel Gill y Meli Ávalos no podía dejar de visitar la Ciudad del Amor y posar frente a la emblemática Torre Eiffel, aprovechando que ahora vive en Francia. Los tortolitos derrocharon amor en su primer fin de semana juntos en París.

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El matrimonio paraguayo disfrutó recorrer la capital parisina con su pequeño Lauti (3), quien se mostró feliz con sus orgullosos papis Meli Ávalos y Orlando Gill, quienes ya llevan cinco años de casados.