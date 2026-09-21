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21 de septiembre de 2026 a la - 14:26

Orlando Gill y Meli Ávalos, enamorados en París

Mujer en chaqueta negra y jeans claros besa a hombre en suéter blanco con detalles rojos, rodeados de turistas.
Melissa Ávalos y Orlando Gill dándose un romántico beso frente a la Torre Eiffel en París.Instagram/Meli Ávalos

El arquero paraguayo Orlando Gill y su esposa Melissa Ávalos posaron enamorados en París. La parejita se mostró a los besos y arrumacos frente a la icónica Torre Eiffel. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color
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El sanlorenzano Orlando Gill, arquero de la Albirroja, hace unas semanas ya desembarcó en Francia para jugar en las filas del Lille. Y, ahora, su esposa Melissa Ávalos y su hijo Lautaro Daniel llegaron junto al portero guaraní para afincarse en el norte francés.

Mujer con globos rojos en forma de corazón, hombre alto inclinado para besarla, niño con sudadera blanca sonriente, Torre Eiffel de fondo.
¡Hermosa postal familiar! Meli Ávalos y Orlando Gill compartendo un inolvidable momento con el pequeño Lauti en París. (Instagram/Meli Ávalos)

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Y, por supuesto, la linda parejita formada por Orlando Daniel Gill y Meli Ávalos no podía dejar de visitar la Ciudad del Amor y posar frente a la emblemática Torre Eiffel, aprovechando que ahora vive en Francia. Los tortolitos derrocharon amor en su primer fin de semana juntos en París.

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Pareja abrazándose, ella con chaqueta negra y jeans claros, él con camiseta blanca y pantalones oscuros, Torre Eiffel iluminada de fondo.
¡Enamorados! Orlando Gill y Melissa Ávalos frente a la emblemática Torre Eiffel en la capital francesa. (Instagram/Meli Ávalos)

El matrimonio paraguayo disfrutó recorrer la capital parisina con su pequeño Lauti (3), quien se mostró feliz con sus orgullosos papis Meli Ávalos y Orlando Gill, quienes ya llevan cinco años de casados.