Yolanda Park en el Día Mundial del Alzhéimer: “Duele en el alma ver cómo tu ser querido se va perdiendo”

La periodista Yolanda Park ayer domingo se tomó un tiempo para dejar una conmovedora reflexión en las redes sociales sobre la enfermedad que afecta a “Papá Park”, así como a miles de personas en el mundo.

“Mañana todos vamos a estar concentrados con la Primavera, así es que hoy te comparto esta pequeña historia. Sé que hoy tenés un poco más de tiempo para leerme. 21 de setiembre es el Día Mundial del Alzhéimer. Nosotros estamos conviviendo con esto desde hace casi 7 años. Sabíamos que nos podía tocar porque mi abuela también lo tuvo. Yo también soy candidata y soy súper conciente de eso”, comenzó escribiendo Yolanda Park en su cuenta de Instagram.

“Cuando la memoria de papá empezó a fallar nos empezamos a dar cuenta porque se olvidaba de dónde había estacionado el auto. Son esos pequeños detalles. Después van olvidando más cosas, ya no recuerdan cómo masticar para comer, pierden el habla, y así más funciones. No te niego. Al comienzo me enojé, busqué tratamientos por todos lados, perdía la paciencia y recuerdo que un solo día lloré luego de visitar a papá porque honestamente me sentí superada”, confesó la querida Yota Park al tiempo de recordar: “Ahí estaba Maxi conmigo, como siempre, y me abrazó y es como que hice un click y empecé a aprender a convivir con esta enfermedad. Me tenía que desenojar así no podía seguir. Había días en los que se me estrujaba el alma y tenía que sonreír en la tele”.

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Yolanda Park: “Es una batalla diaria”

La conductora Yolanda Park también compartió sin rodeos cómo vive actualmente el día a día con “Papá Park”.

“Es una batalla diaria y quizás más dolorosa para los familiares que para el paciente. Duele en el alma ver cómo tu ser querido se va perdiendo y vos querés retenerle con todas tus fuerzas y no se puede. Y ahí es que tu visión de la vida debe empezar a cambiar. Agradecer porque de alguna manera sigue acá. Aprender a amar HOY. Aprovechar esos destellos de lucidez para saber que sea cual sea la circunstancia su esencia es eterna”, señaló la periodista.

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Emocionada, Yota Park continuó expresando: “Un día elegí hablar de esto porque no podemos seguir escondiendo a nuestros pacientes. Porque visibilizar una enfermedad y saber tratar con amor también es crecer como sociedad. Y porque ser empáticos con los familiares es un gran acto de humanidad”.

Y, antes de finalizar su conmovedor texto, Yolanda Park dejó este lindo mensaje: “Si alguna de estas líneas te tocó el corazón, no estás solo. Acá estoy y te abrazo muy fuerte”.