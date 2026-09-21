¿Se puede prevenir el Alzhéimer? Esto es lo que realmente sabemos

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una fecha que recuerda una pregunta central para la ciencia y la salud pública: ¿puede prevenirse una enfermedad cuya causa combina envejecimiento, genética y ambiente?

La respuesta más precisa es que no existe una forma probada de prevenir todos los casos de alzhéimer. Pero sí hay medidas capaces de reducir el riesgo o, potencialmente, retrasar la aparición de síntomas. Esto importa porque el deterioro cerebral no comienza de un día para otro: los cambios biológicos asociados a la enfermedad pueden acumularse durante años antes de afectar la memoria y la autonomía.

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Qué ocurre en el cerebro antes de los síntomas

El alzhéimer se asocia con la acumulación anormal de dos proteínas: beta-amiloide, que puede formar placas entre las neuronas, y tau, que se agrupa dentro de ellas. Estos procesos alteran la comunicación neuronal, dañan circuitos vinculados con la memoria y, con el tiempo, favorecen la muerte de células cerebrales.

Sin embargo, esas proteínas no explican por sí solas por qué algunas personas desarrollan demencia y otras no. La salud de los vasos sanguíneos, la inflamación crónica, la calidad del sueño, la actividad física y la llamada reserva cognitiva —la capacidad del cerebro para compensar daños— también influyen en la trayectoria de la enfermedad.

La edad es el principal factor de riesgo y no se puede modificar. Tampoco se pueden cambiar ciertos antecedentes familiares ni variantes genéticas, como APOE-e4, que elevan la probabilidad de desarrollar alzhéimer. Tener esa variante no implica que la enfermedad sea inevitable.

Qué medidas tienen respaldo científico

La evidencia más consistente indica que cuidar la salud cardiovascular también protege al cerebro. Controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado y la obesidad reduce el daño de los pequeños vasos que llevan oxígeno y nutrientes al tejido cerebral.

La actividad física regular parece actuar por varias vías: mejora el flujo sanguíneo, ayuda a regular el metabolismo y favorece sustancias vinculadas con la plasticidad neuronal. No se trata de un ejercicio específico, sino de sostener movimiento adaptado a cada persona.

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También se asocian con menor riesgo el abandono del tabaco, un consumo bajo o nulo de alcohol, una alimentación basada en vegetales, legumbres, granos integrales, pescado y grasas insaturadas, y el tratamiento de la pérdida auditiva. Oír peor no causa alzhéimer de manera directa, pero puede aumentar el aislamiento social y la carga cognitiva necesaria para interpretar sonidos.

Mantener vínculos sociales, aprender habilidades nuevas y realizar actividades intelectualmente estimulantes no “entrena” al cerebro como un músculo ni elimina las placas amiloides. Sí puede fortalecer redes neuronales y ampliar la reserva cognitiva, de modo que los síntomas aparezcan más tarde pese a que exista alguna lesión cerebral.

¿Cuánto se puede reducir el riesgo de alzhéimer?

Una comisión de The Lancet estimó en 2024 que actuar sobre 14 factores modificables a lo largo de la vida podría asociarse con hasta el 45% de los casos de demencia. La cifra no significa que el 45% pueda evitarse con una conducta individual ni que todos los casos tengan la misma causa. Expresa, en cambio, el peso potencial de políticas y cuidados que mejoren educación, salud vascular, audición, actividad física y condiciones sociales.

Los estudios sobre intervenciones combinadas, como el ensayo finlandés FINGER, sugieren beneficios cognitivos cuando se reúnen ejercicio, dieta, control médico y entrenamiento mental. Aun así, demostrar que esas medidas previenen específicamente el alzhéimer requiere seguimientos más prolongados.

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La estrategia con mayor fundamento no es buscar suplementos, pruebas comerciales o una rutina milagrosa, sino atender los factores de riesgo desde la mediana edad y consultar ante cambios persistentes de memoria, lenguaje, orientación o conducta.