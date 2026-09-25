¿Cómo sigue Mirtha Legrand a una semana de su internación?

A una semana de estar hospitalizada debido a un cuadro de neumopatía, hay un nuevo informe sobre la salud de Mirtha Legrand, que destaca que la emblemática conductora de 99 años sigue mejorando.

Hace solo unas horas, el Sanatorio Mater Dei compartió un nuevo parte médico donde se puede leer: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”.

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El informe de de la clínica también anuncia que La Chiqui: “Continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”.

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“Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, expresa el texto que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei.