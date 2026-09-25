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25 de septiembre de 2026 a la - 15:57

¿Cómo sigue Mirtha Legrand a una semana de su internación?

La diva argentina Mirtha Legrand hoy cumple 96 años.
La conductora argentina Mirtha Legrand. Instagram/Mirtha Legrand

La icónica conductora argentina Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei debido a su cuadro respiratorio. El nuevo parte médico destaca que La Chiqui “se encuentra muy bien”.

Por ABC Color
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A una semana de estar hospitalizada debido a un cuadro de neumopatía, hay un nuevo informe sobre la salud de Mirtha Legrand, que destaca que la emblemática conductora de 99 años sigue mejorando.

Hace solo unas horas, el Sanatorio Mater Dei compartió un nuevo parte médico donde se puede leer: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”.

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El nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)
El nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)

El informe de de la clínica también anuncia que La Chiqui: “Continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”.

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"La Chiqui" en su programa del 29 de agosto. El pasado sábado 5 la conducción de "La Noche de Mirtha" estuvo a cargo de Juanita Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)
"La Chiqui" en su programa del 29 de agosto. Desde el sábado 5 de setiembre la conducción de "La Noche de Mirtha" está a cargo de su nieta Juanita Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)

“Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, expresa el texto que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei.