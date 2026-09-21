Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora, de 99 años, permanece internada desde el viernes 18 de septiembre debido a un delicado cuadro respiratorio.

“El parte médico informa que la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, señala el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución.

El informe agrega que la conductora “seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”. También indica que recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y respeto recibidas durante los últimos días.

Aunque su evolución es positiva, Mirtha todavía no tiene fecha de alta. El sanatorio informó que, “de no mediar cambios”, el próximo parte médico será difundido el miércoles. Por ese motivo, se espera que permanezca internada al menos hasta ese día.

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Una nueva internación

Mirtha Legrand había ingresado al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis. Tras permanecer internada durante una semana, recibió el alta médica el domingo 13 y continuó su recuperación en su domicilio, en Barrio Parque.

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Sin embargo, el viernes 18 debió regresar al sanatorio para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Luego de ser atendida en la guardia, quedó internada en una habitación especial de terapia intensiva. El parte médico difundido ese día describió un cuadro compatible con una neumopatía.

Desde entonces, la conductora permanece acompañada por sus familiares y continúa bajo seguimiento de los profesionales de la institución.

Juana Viale continúa al frente del programa

Debido al estado de salud de Mirtha, su nieta Juana Viale continúa conduciendo La noche de Mirtha, el histórico programa de los sábados de El Trece.

Durante la emisión del sábado 19 de septiembre, Juana se refirió a la situación de su abuela. “Mi abuela está nuevamente internada. Pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis. Todo va a estar bien”, expresó al finalizar el programa.

Por el momento, no se confirmó cuándo Mirtha Legrand podrá retomar las grabaciones. Su regreso a la televisión dependerá de la evolución de su cuadro y de las indicaciones de los médicos que la atienden.

Fuente: Clarin.