Gaby Mallorquín da la bienvenida a la primavera, su estación favorita porque “simboliza la renovación”

La llegada de la primavera es más que especial para Gaby Mallorquín, pues adora las flores, estar al aire libre y disfrutar de días soleados con sus seres más queridos. La conductora de Conexión Romance de la 98.5 FM adora esta temporada y como muestra les compartimos las hermosas postales que la tienen como protagonista y fueron capturadas por la fotógrafa Angélica Escobar.

“¡La primavera para mí es una de las estaciones más esperadas del año! Simboliza la renovación, nuevos comienzos a través de la naturaleza, con el florecimiento de las flores", nos dijo Gaby Mallorquín al celebrar el inicio de la nueva temporada posando en una bella producción fotográfica.

“Lo que más me gustan son las flores con gran variedad de colores y aromas que dan vida”, reveló con su característica sonrisa la conductora de Cardinal Romance.

“Me gusta mucho respirar el aire puro, estar al aire libre con el aroma de las flores y hacer caminatas disfrutando de la belleza de la naturaleza. Sin dejar de bailar, que es una de mis pasiones; mi vicio favorito son las clases de baile”, nos contó Gaby Mallorquín al tiempo de destacar: “Y, por supuesto, compartir con mis hijos que son el amor más grande que Dios me dio, compartir con mi madre y mi familia, amigos también”.

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No podíamos dejar de preguntarle quién le envió las rosas rojas, que son sus favoritas, el 21 de setiembre. “Recibí flores de mis hijos amados, y me llenaron de amor y compartimos momentos de calidad juntos en esta fecha tan especial”.

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“También celebramos el Día de la Eterna Juventud, divino tesoro que todos llevamos dentro. A pesar del tiempo, el espíritu se mantiene joven”, destacó Gaby Mallorquín, quien señaló que de sus años como estudiante de secundaria tiene los mejores recuerdos primaverales.

“Íbamos con los compañeros a recorrer la Calle Palma adornada de flores, solíamos ir a compartir y tomar helados”, recordó la presentadora de Conexión Romance, programa durante el cual ayer sábado dio una bienvenida muy especial a esta nueva estación “con canciones románticas llenas de amor, juventud, recuerdos, momentos inolvidables vividos y con mucha alegría, positivismo, flores en forma de música e interacción con los oyentes, esa conexión que nos caracteriza por una pasión que nos une a través de la 98.5 FM”.

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Gaby y Conexión Romance primaveral

Todos los sábados, bajo la conducción de Gaby Mallorquín, en Conexión Romance suenan “canciones románticas de primavera como las de Yuri, Juan Gabriel, Laura Pausini, Marco Antonio Solís, Joaquín Sabina, entre otros grandes éxitos y clásicos de todos los tiempos”, aseguró la presentadora, quien antes de despedirse de ABC Digital dejó este mensaje: “Les invito a la cita de cada sábado de 9:00 a 12:00 en Conexión Romance por la 98.5 FM Cardinal Romance, para volver a enamorarnos y renacer”.