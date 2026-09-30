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30 de septiembre de 2026 a la - 09:24

Anne Hathaway, diosa embarazadísima en la premier de Verity en Nueva York

¡Diosa embarazada! Anne Hathaway llegando al estreno en Nueva York de la película “Verity”, en el AMC Lincoln Square. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
¡Diosa embarazada! Anne Hathaway llegando al estreno en Nueva York de la película “Verity”, en el AMC Lincoln Square. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP) 005136+0000 DIMITRIOS KAMBOURIS

La icónica actriz Anne Hathaway, quien a sus 43 años se encuentra en los últimos tramos de su tercer embarazo, llegó más diosa que nunca a la premier de su nueva película Verity.

Por ABC Color
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Anne Hathaway fue, sin lugar a dudas, la más fotografiada anoche en el estreno de Verity en Nueva York. La actriz, embarazadísima, lució espléndida y fue blanco de todos los flashes de los medios presentes en el AMC Lincoln Square 13.

¡Encuentro de divas! Dakota Johnson y Anne Hathaway en la premier de "Verity", anoche en Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
¡Encuentro de divas! Dakota Johnson y Anne Hathaway en la premier de "Verity", anoche en Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)

Anne Hathaway llegó radiante a la premier de su nueva película Verity, de Amazon MGM Studios. Para tan importante ocasión, la actriz de 43 años se decantó por un impresionante maxivestido negro.

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“La deslumbrante Anne luce un vestido Atelier Prabal Gurung negro de chifón deshilachado con bordados florales y de cuentas de cristal, escote corazón y falda con cola de tul plisado y lentejuelas bordadas, en el estreno de Verity en Nueva York”, se puede leer en la cuenta de Instagram del Atelier Prabal Gurung.

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¡Hermosa! Anne Hathaway con su bebé a bordo a su arribo al AMC Lincoln Square. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
¡Hermosa! Anne Hathaway con su bebé a bordo a su arribo al AMC Lincoln Square. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)

La famosa actriz Anne Hathaway anunció en junio pasado que estaba en la dulce espera de su tercer hijo. La artista y su esposo Adam Shulman ya son padres de Jonathan (10) y Jack (6), y ahora cuentan los días para la llegada del nuevo integrante de la familia.