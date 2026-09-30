Anne Hathaway, diosa embarazadísima en la premier de Verity en Nueva York

Anne Hathaway fue, sin lugar a dudas, la más fotografiada anoche en el estreno de Verity en Nueva York. La actriz, embarazadísima, lució espléndida y fue blanco de todos los flashes de los medios presentes en el AMC Lincoln Square 13.

Anne Hathaway llegó radiante a la premier de su nueva película Verity, de Amazon MGM Studios. Para tan importante ocasión, la actriz de 43 años se decantó por un impresionante maxivestido negro.

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“La deslumbrante Anne luce un vestido Atelier Prabal Gurung negro de chifón deshilachado con bordados florales y de cuentas de cristal, escote corazón y falda con cola de tul plisado y lentejuelas bordadas, en el estreno de Verity en Nueva York”, se puede leer en la cuenta de Instagram del Atelier Prabal Gurung.

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La famosa actriz Anne Hathaway anunció en junio pasado que estaba en la dulce espera de su tercer hijo. La artista y su esposo Adam Shulman ya son padres de Jonathan (10) y Jack (6), y ahora cuentan los días para la llegada del nuevo integrante de la familia.