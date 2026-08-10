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10 de agosto de 2026 a la - 10:31

¡Mamita! Anne Hathaway presume su pancita con bebé a bordo

¡Diosa embarazada! La actriz estadounidense Anne Hathaway en el estreno mundial de "The End of Oak Street" en el teatro Steven J. Ross de Burbank, California. (VALERIE MACON / AFP)
¡Diosa embarazada! La actriz estadounidense Anne Hathaway en el estreno mundial de "The End of Oak Street" en el teatro Steven J. Ross de Burbank, California. (VALERIE MACON / AFP)004726+0000 VALERIE MACON

La actriz Anne Hathaway presumió sus curvas de embarazada en la premier de “The End of Oak Street” en California. ¡Pasá y mirá lo bella que luce la futura mamá!

Por ABC Color

La icónica Anne Hathaway llegó con su pancita al aire a la premier mundial de “The End of Oak Street”. La actriz de 43 años, que espera ansiosa a su tercer hijo, se mostró feliz con su bebé a bordo a su arribo al Steven J. Ross Theater en Burbank, California.

Anne Hathaway llegó así de espléndida con su bebé a bordo al estreno de "The End of Oak Street". (EFE/EPA/CONNOR TERRY)
Anne Hathaway llegó así de espléndida con su bebé a bordo al estreno de "The End of Oak Street". (EFE/EPA/CONNOR TERRY)

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Anne Hathaway sorprendió con su estilismo premamá en el estreno de “The End of Oak Street”. La artista lució una blusa halter de corte asimétrico, una creación a medida del Atelier Prabal Gurung.

Divina y punto. Anne Hathaway en la dulce espera de su tercer hijo. (EFE/EPA/CONNOR TERRY)
Divina y punto. Anne Hathaway en la dulce espera de su tercer hijo. (EFE/EPA/CONNOR TERRY)

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Y, para complementar su outfit, Anne Hathaway se decantó por un jeans ancho de tiro bajo, un par de stilettos rojos y joyas de Bvlgari que la dejaban más diosa que nunca.

Maisy Stella, Anne Hathaway, Ewan McGregor y Christian Convery en el estreno mundial de “The End of Oak Street”. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Maisy Stella, Anne Hathaway, Ewan McGregor y Christian Convery en el estreno mundial de “The End of Oak Street”. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Anne Hathaway está en la dulce espera del tercer fruto de su amor con el actor y productor Adam Shulman. El bebé en camino convertirá en hermanos mayores a Jonathan 10) y Jack (6).