¡Mamita! Anne Hathaway presume su pancita con bebé a bordo

La icónica Anne Hathaway llegó con su pancita al aire a la premier mundial de “The End of Oak Street”. La actriz de 43 años, que espera ansiosa a su tercer hijo, se mostró feliz con su bebé a bordo a su arribo al Steven J. Ross Theater en Burbank, California.
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Anne Hathaway sorprendió con su estilismo premamá en el estreno de “The End of Oak Street”. La artista lució una blusa halter de corte asimétrico, una creación a medida del Atelier Prabal Gurung.
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Y, para complementar su outfit, Anne Hathaway se decantó por un jeans ancho de tiro bajo, un par de stilettos rojos y joyas de Bvlgari que la dejaban más diosa que nunca.
Anne Hathaway está en la dulce espera del tercer fruto de su amor con el actor y productor Adam Shulman. El bebé en camino convertirá en hermanos mayores a Jonathan 10) y Jack (6).