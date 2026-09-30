Mirtha Legrand sigue internada y “en franca mejoría”

Mirtha Legrand, a sus 99 años, se encuentra internada desde hace varios días debido a una neumopatía. Y, esta siesta, el Sanatorio Mater Dei dio un nuevo reporte acerca de la salud de la casi centenaria conductora argentina que tiene una legión de seguidores en nuestro país.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, expresa el informe médico que además destaca: “Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”.

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“De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, se puede leer en el texto que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.

La Chiqui fue hospitalizada primeramente del 7 al 13 de setiembre. Y, luego, a solo cinco días de haber regresado a su hogar, fue nuevamente internada el viernes 18 de setiembre. Sus familiares y seguidores aguardan expectantes su alta hospilataria.