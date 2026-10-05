Marcelo Martinessi y su perro “rescatado” Bowie posaron en la red carpet de San Sebastián

Marcelo Martinessi posó feliz con su mascota Bowie en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. El director de “Narciso” contó en las redes la historia del tierno perro que estuvo muy elegante en la red carpet española.

“Bowie fue hallado en Cerro Hũ, Paraguarí, en abril del 2021. Tenía solo 2 meses cuando lo trajeron a mi casa. ‘Es rescatado’, me dijeron. El tiempo demostraría lo contrario”, comenzó escribiendo Marcelo Martinessi en su cuenta de Instagram junto a las postales que tienen como protagonista a Bowie.

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“Al principio, tuve la certeza de que sería un albergue temporal, hasta que encuentre familia. Hoy, 5 años después, mi rutina diaria incluye sus 3 paseos, mis bolsillos están llenos de bolsitas para caca, y en las reuniones de amigxs hablamos de perros y bebés como si fueran lo mismo”, siguió relatando el cineasta Marcelo Martinessi.

Martinessi: “Los ‘rescatados’ a veces somos nosotros”

Aquel perrito encontrado en Cerro Hũ hace un lustro, ahora ya cuenta con pasaporte europeo para animales de compañía, según se puede ver en una de las imágenes compartidas por Marcelo Martinessi en la red social de la camarita.

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“En este viaje a Madrid adquirió nacionalidad española y tuvo su primera red carpet en el Festival de San Sebastián. Mucha gente me dice que no hay que humanizar a los perros. Yo creo que él me humaniza más a mí, los’rescatados’ a veces somos nosotros”, destacó el director de cine Marcelo Martinessi.