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05 de octubre de 2026 a la - 09:49

Marcelo Martinessi y su perro “rescatado” Bowie posaron en la red carpet de San Sebastián

Marcelo Martinessi sonríe, arrodillado junto a su perro vestido a rayas en un ambiente festivo del Festival de San Sebastián.
Marcelo Martinessi con su perro Bowie en la reda carpet del Festival de San Sebastián.Instagram/Marcelo Martinessi

El cineasta Marcelo Martinessi viajó a España para presentar la película “Narciso” en el Festival de San Sebastián. El director paraguayo pasó por la red carpet muy bien acompañado de Bowie, un perro encontrado en Cerro Hũ que ahora adquirió nacionalidad española.

Por ABC Color
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Marcelo Martinessi posó feliz con su mascota Bowie en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. El director de “Narciso” contó en las redes la historia del tierno perro que estuvo muy elegante en la red carpet española.

“Bowie fue hallado en Cerro Hũ, Paraguarí, en abril del 2021. Tenía solo 2 meses cuando lo trajeron a mi casa. ‘Es rescatado’, me dijeron. El tiempo demostraría lo contrario”, comenzó escribiendo Marcelo Martinessi en su cuenta de Instagram junto a las postales que tienen como protagonista a Bowie.

Así de elegante lució Bowie, el perro de Marcelo Martinessi, en la alfombra roja española. (Instagram/Marcelo Martinessi)
Así de elegante lució Bowie, el perro de Marcelo Martinessi, en la alfombra roja española. (Instagram/Marcelo Martinessi)

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“Al principio, tuve la certeza de que sería un albergue temporal, hasta que encuentre familia. Hoy, 5 años después, mi rutina diaria incluye sus 3 paseos, mis bolsillos están llenos de bolsitas para caca, y en las reuniones de amigxs hablamos de perros y bebés como si fueran lo mismo”, siguió relatando el cineasta Marcelo Martinessi.

Bowie en un avión. "En este viaje a Madrid adquirió nacionalidad española", contó Marcelo Martinessi. (Instagram/Marcelo Martinessi)
Bowie en un avión. "En este viaje a Madrid adquirió nacionalidad española", contó Marcelo Martinessi. (Instagram/Marcelo Martinessi)

Martinessi: “Los ‘rescatados’ a veces somos nosotros”

Aquel perrito encontrado en Cerro Hũ hace un lustro, ahora ya cuenta con pasaporte europeo para animales de compañía, según se puede ver en una de las imágenes compartidas por Marcelo Martinessi en la red social de la camarita.

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El pasaporte de Bowie, perro del cineasta Marcelo Martinessi. (Instagram/Marcelo Martinessi)
El pasaporte de Bowie, perro del cineasta Marcelo Martinessi. (Instagram/Marcelo Martinessi)

“En este viaje a Madrid adquirió nacionalidad española y tuvo su primera red carpet en el Festival de San Sebastián. Mucha gente me dice que no hay que humanizar a los perros. Yo creo que él me humaniza más a mí, los’rescatados’ a veces somos nosotros”, destacó el director de cine Marcelo Martinessi.