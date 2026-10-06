Julio Cáceres celebró su cumpleaños rodeado del amor de su familia

Julio César Cáceres nació en San José de los Arroyos el 5 de octubre de 1979. Así que, el exfutbolista que jugó tres mundiales con la casaca de la Albirroja ayer cumplió 47 años.
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El Emperador celebró su vida rodeado de sus seres más queridos. Su esposa, la exmodelo Gloria Vera, compartió en las redes unas imágenes, donde se ve a Julio Cáceres compartiendo primeramente un almuerzo a pura familia en un restaurante capitalino y, más tarde, preparando un asado en su residencia.
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“¡Feliz cumpleaños al rey de la casa! ¡Te amamos!“, escribió la siempre enamorada Gloria Vera junto a la postal donde el cumpleañero Julio Cáceres aparece con su esposa y sus hijos Thiago, Carmen y Kevin Gael.