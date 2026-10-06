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06 de octubre de 2026 a la - 13:47

Julio Cáceres celebró su cumpleaños rodeado del amor de su familia

Julio César Cáceres en camisa blanca, acompañado de mujeres en vestido rojo y top beige, y dos niños felices en un ambiente iluminado.
Julio César Cáceres rodeado de su esposa Gloria Vera y sus hijos Thiago, Kevin y Carmen, muy sonrientes en un restaurante de Asunción.Instagram/Gloria Vera

El exfutbolista Julio César Cáceres ayer estuvo de cumpleaños y la celebración fue a pura familia. El Emperador fue mimado por su esposa Gloria Vera y sus tres hijos.

Por ABC Color
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Julio César Cáceres nació en San José de los Arroyos el 5 de octubre de 1979. Así que, el exfutbolista que jugó tres mundiales con la casaca de la Albirroja ayer cumplió 47 años.

Hombre sosteniendo cuchillo y tenedor ante una tarta de cumpleaños que dice 'FELIZ CUMPLE JULIO' y botella de vino espumoso.
Julio Cáceres celebrando su cumpleaños en un ambiente familiar con asado, torta y vino espumoso. (Instagram/Gloria Vera)

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El Emperador celebró su vida rodeado de sus seres más queridos. Su esposa, la exmodelo Gloria Vera, compartió en las redes unas imágenes, donde se ve a Julio Cáceres compartiendo primeramente un almuerzo a pura familia en un restaurante capitalino y, más tarde, preparando un asado en su residencia.

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Julio César Cáceres con chaqueta blanca y gafas de sol, junto a Gloria Vera en chaqueta negra, ambos sonriendo en un entorno rústico.
¡Siempre juntos y enamorados! Julio César Cáceres y Gloria Vera llevan 23 años de casados.

“¡Feliz cumpleaños al rey de la casa! ¡Te amamos!“, escribió la siempre enamorada Gloria Vera junto a la postal donde el cumpleañero Julio Cáceres aparece con su esposa y sus hijos Thiago, Carmen y Kevin Gael.