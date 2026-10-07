La bailarina Delfina Ronco Huttemann ganó una beca para seguir formándose en Brasil

Delfina Ronco Huttemann con solo 10 años se va abriendo camino en el mundo de la danza, tanto a nivel nacional como internacional. La pequeña bailarina, luego de su participación en el Pulso Festival Internacional de Danza 2026 realizado en Asunción, obtuvo una beca de estudio de un año de formación en danza clásica y contemporánea, renovable, con ayuda financiera mensual, en la Companhia Jovem Basileu Basileu França con sede en Goiânia, Brasil.

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Además, Delfina Ronco Huttemann fue la única paraguaya invitada con un pase directo para el Youth America Grand Prix (YAGP) de Brasil, que se desarrollará del 20 al 24 de este mes. Para ser parte del certamen internacional, la niña viajará el próximo 18 de octubre acompañada de su madre Lara Huttemann.

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Y, sobre cuándo comenzará su estudios en la Companhia Jovem Basileu França, la madre de Delfina Ronco Huttemann nos adelantó que el 17 de enero de 2027 la pequeña bailarina ya estará en Goiânia. Inicialmente, irá por tres meses para el proceso de adaptación y luego evaluar cómo continúa, pues solo tiene 10 años; pero sus padres desean que use la mayor parte posible de la beca de un año, nos contó Lara Huttemann.