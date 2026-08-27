Delfina Ronco Huttemann, la pequeña que día a día va tras su sueño de bailar en una gran compañía internacional

Delfina Ronco Huttemann (10) es hija de Lara Huttemann y Emilio Ronco. “Desde muy pequeña demostró una gran sensibilidad por la música, el movimiento y, especialmente, por la danza, que hoy ocupa un lugar central en su vida”, comenzó contando su orgullosa mamá a ABC Digital.

Delfina comenzó a estudiar ballet muy pequeñita, con solo 6 años ya iba a clases de danza. “Su formación se desarrolla principalmente en Paz Dance Studio, en Asunción, donde encontró desde muy pequeña un espacio fundamental para su crecimiento como bailarina. Actualmente, su formación está acompañada por distintos profesores paraguayos. En ballet clásico trabaja bajo la dirección de Macarena Vallejos Doldán; en contemporáneo, con Carmen Blanco, y en jazz, con José Blanco y bajo la dirección general de María Paz Carrizosa”, relató su madre Lara Huttemann.

A lo largo de estos años también tuvo la oportunidad de tomar clases y trabajar con maestros internacionales. “Experiencias que fueron ampliando enormemente su visión de la danza y despertando en ella el deseo de continuar perfeccionándose”, aseguró la mamá de la pequeña bailarina Delfina Ronco, cuya formación principal es el ballet clásico, que constituye la base de su entrenamiento. “Además, estudia danza contemporánea y lyrical jazz, buscando desarrollar no solamente la técnica clásica, sino también la musicalidad, la interpretación y una mayor versatilidad artística”.

Lara Huttemann continuó señalando que Delfina Ronco tiene una preparación física específica: “Parte de su entrenamiento lo realiza de manera online con Julián Mireles, coach de Body Tech Method en Miami, con quien trabaja fuerza, estabilidad, movilidad y acondicionamiento físico orientado a las necesidades de una bailarina. Asimismo, complementa su preparación con pilates y Gyrotonic junto a la maestra Cecilia Zaputovich, enfocados en el fortalecimiento, la alineación, la movilidad y la conciencia corporal. De esta manera, su preparación actual combina ballet clásico, contemporáneo, jazz y un trabajo físico complementario que acompaña las exigencias de su formación”.

La llegada de Delfina Ronco al John Cranko School

Quisimos saber cómo fue para que Delfina Ronco participara en el Summer Intensive de la John Cranko School en Connecticut y su madre Lara Hutteman nos explicó: “La oportunidad surgió a partir de uno de los resultados más importantes que Delfina había obtenido hasta ese momento. En 2025 participó en las semifinales del Youth America Grand Prix (YAGP) YGP Argentina, en Buenos Aires, donde obtuvo el tercer puesto en clásico en su categoría pre competitive. Fue a partir de ese resultado y de su participación en YAGP que recibió importantes oportunidades internacionales, entre ellas una beca del 40% para el International Contemporary Masters (ICM) y una beca para participar del John Cranko School Summer Intensive en Connecticut”.

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“El YAGP tiene una relevancia particular dentro de la danza: es considerado por la propia organización como la mayor competencia y audición internacional de becas para estudiantes de ballet del mundo, y funciona como una gran plataforma de conexión entre jóvenes bailarines y algunas de las principales escuelas y compañías internacionales”, siguió expresando Lara Huttemann al tiempo de destacar: “Por eso, aquel tercer puesto en Buenos Aires significó mucho más que un resultado en una competencia. Fue lo que abrió para Delfina, con apenas nueve años en ese momento, la puerta hacia experiencias de formación internacional que hasta entonces parecían muy lejanas”.

“La John Cranko Schule, con sede en Stuttgart, Alemania, es una de las escuelas de ballet más reconocidas internacionalmente y está estrechamente vinculada al Stuttgart Ballet. Fue fundada a partir de la visión del coreógrafo John Cranko y ofrece una formación integral que puede conducir hasta la preparación profesional como bailarín clásico. La propia institución señala que desde hace décadas es considerada una de las escuelas de ballet más prestigiosas del mundo. La escuela mantiene una relación directa con el Stuttgart Ballet y sus alumnos más avanzados tienen contacto con el funcionamiento de una compañía profesional, llegando incluso a participar en producciones del ballet y de la Ópera de Stuttgart”, indicó Lara Huttemann, quien además señaló: “Por eso, para una bailarina paraguaya de apenas 10 años, poder acceder a un programa de formación que lleva el nombre, la metodología y docentes de esta institución representó una experiencia excepcional”.

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“El John Cranko School Summer Intensive de Connecticut está dirigido a bailarines serios de entre 9 y 15 años y trabaja sobre técnica Vaganova, repertorio clásico y también repertorio neoclásico y contemporáneo de John Cranko. Los profesores de la John Cranko School viajan desde Stuttgart especialmente para impartir el programa de verano”, continuó contándonos la mamá de Delfina Ronco.

“Incluso, los alumnos que muestran un talento excepcional durante el programa pueden ser invitados a nuevas instancias de formación o ser recomendados para estudios regulares en la propia John Cranko Schule en Stuttgart”, reveló Lara Hutteman.

La bailarina paraguaya Delfina Ronco Huttemann participó del programa de tres semanas, desarrollado del 18 de julio al 7 de agosto de 2026, en el campus de Loomis Chaffee School, en Windsor, Connecticut. “Durante esas semanas tuvo una rutina de entrenamiento intensivo, con jornadas que comenzaban aproximadamente a las 8:30 y se extendían hasta alrededor de las 17:00. El programa incluyó técnica clásica, puntas, repertorio clásico y repertorio contemporáneo, además de ensayos y otras actividades de formación. Las clases fueron íntegramente en inglés y participaron bailarines provenientes de distintos lugares del mundo”, dijo Lara Huttemann a ABC Digital.

“Para Delfina significó mucho más que tomar clases de ballet: tuvo que adaptarse a nuevos maestros, otra metodología, otro idioma, largas jornadas de entrenamiento y un entorno internacional con niñas y jóvenes que comparten la misma vocación. El Summer Intensive culminó con un showcase final, en el que los estudiantes presentaron parte del trabajo y repertorio desarrollado durante las tres semanas. Fue también una experiencia de crecimiento personal, de independencia y de descubrimiento de lo que significa llevar una rutina de formación preprofesional desde una edad tan temprana”, aseguró mamá Lara Huttemann, quien acompañó a su pequeña Delfi en esta experiencia muy especial para ambas, “porque no significó solamente participar de un programa de danza importante, sino vivir juntas todo lo que implica que una niña de 10 años empiece a descubrir el mundo de la formación internacional”.

Y, ante la pregunta quiénes fueron los maestros de Delfina Ronco en el curso intensivo de verano, Lara Huttemann explicó: “Durante su recorrido de formación internacional Delfina tuvo la posibilidad de trabajar con maestros como Daniela Lanzetti, Anna Koblova y Marco Laudani, además del equipo docente internacional que participó del programa, entre ellos con el director de la John Cranko Shule que estuvo asistiendo a las clases. Uno de los aspectos especialmente relevantes del Summer Intensive es que los profesores de la John Cranko Schule viajan desde Stuttgart para impartir las clases durante el programa, permitiendo a los estudiantes tener contacto directo con su metodología de enseñanza”.

La rutina de Delfina entre el colegio y el baile

Y, por supuesto, quisimos saber cómo hace la niña Delfina Ronco para compaginar la danza con sus estudios primarios. Esto fue lo que nos respondió su madre Lara Huttemann: “Requiere muchísima organización, disciplina y acompañamiento familiar. Delfina continúa normalmente con sus estudios escolares y mantiene una rutina muy intensa. El colegio al que asiste es un pilar fundamental ya que apoyan y acompañan el desarrollo de ella en el mundo de la danza preprofesional. Durante la semana asiste al colegio y, al terminar sus actividades académicas, continúa con ballet, contemporáneo, jazz, pilates, Gyrotonic, preparación física o ensayos”.

“Hay días en los que sale del colegio alrededor de las 14:30 o 15:30 y poco tiempo después comienza sus actividades de danza, terminando algunas jornadas cerca de las 20:30. También complementa su preparación los fines de semana, incluyendo su entrenamiento online con Julián Mireles”, siguió expresando Lara Huttemann, quien también señaló: Tratamos de mantener siempre un equilibrio porque, a pesar de la disciplina que exige el ballet, para nosotros sigue siendo fundamental que Delfina pueda vivir todas las etapas propias de su edad: estudiar, descansar, compartir con sus amigas y, sobre todo, disfrutar de lo que hace. Una de las cosas que más admiramos de ella es que teniendo apenas 10 años, ha aprendido a organizar sus tiempos y asumir su formación con mucha responsabilidad".

Los logros de Delfina en los concursos de danza

A su corta edad, Delfina Ronco ya ganó varios concursos. “La competencia ha formado parte de su crecimiento desde muy pequeña y en los últimos dos años empezó a obtener resultados especialmente importantes. A los 7 años participó por primera vez en un concurso, dentro de la categoría de danza libre. A los 8 años compitió en contemporáneo y obtuvo una beca otorgada por Laura Roata, que le permitió viajar a Buenos Aires durante aproximadamente un mes para tomar clases de jazz y ballet clásico”, recordó Lara Huttemann.

“Uno de los grandes puntos de inflexión llegó en 2025, cuando participó en las semifinales del Youth America Grand Prix (YAGP) en Buenos Aires y obtuvo el tercer puesto en su categoría. Ese resultado fue el que abrió las puertas a las becas y oportunidades internacionales que posteriormente la llevaron al ICM y al John Cranko School Summer Intensive”, indicó emocionada Lara Huttemann en conversación con ABC Digital.

A nivel nacional, Delfina Ronco también viene obteniendo varias distinciones. “En el Concurso Yanza fue reconocida como bailarina destacada y obtuvo el primer puesto en todas las modalidades en las que participó: clásico, contemporáneo, jazz y técnica libre. Además, recibió premios especiales, invitaciones y distintas becas otorgadas por los miembros del jurado”, relato Lara Huttemann, quien además dijo que “Este año no pudo participar de ADC, otra de las competencias importantes del calendario nacional, precisamente porque las fechas coincidían con su estadía en Estados Unidos y su participación en el John Cranko School Summer Intensive”.

Actualmente, Delfina Ronco Huttemann se encuentra en plena competencia en la edición número 37 del Concurso Nacional de Danza que se viene desarrollando desde el 24 de agosto en el Centro Paraguayo Japonés, donde ya recibió el Premio a la Excelencia como Solista Infantil A, Técnica Libre con la coreografía Magnetismo.

“Hasta este momento, en las tres modalidades en las que ya se presentó —jazz, técnica libre y contemporáneo— obtuvo primeros puestos y los mayores puntajes de su categoría, además de reconocimientos como mejor bailarina por sus presentaciones. La competencia todavía no terminó para ella: esta semana aún tiene pendiente su participación en clásico y una nueva presentación de contemporáneo, por lo que estos resultados son, por ahora, parciales”, mencionó Lara Huttemann al tiempo de indicar que: “Más allá de los premios, tratamos de transmitirle siempre que el verdadero valor de las competencias está en el proceso: prepararse, superar sus propios límites, aprender a desenvolverse sobre un escenario, recibir correcciones y poder ser observada por maestros y jurados de diferentes lugares”.

¿Qué se viene ahora en la vida de la pequeña bailarina de Delfina?, fue nuestro siguiente requerimiento para su madre Lara Huttemann, quien orgullosa contestó: “En lo inmediato, terminar esta nueva competencia nacional, donde todavía tiene presentaciones pendientes. Después continuará con su formación habitual en Paz Dance Studio y con todo el trabajo complementario que realiza tanto en Paraguay como de manera online. La experiencia en Connecticut fue muy movilizadora porque volvió con otra percepción acerca del nivel de trabajo y disciplina que exige una formación internacional. Seguramente aparecerán nuevos concursos, audiciones, becas y programas internacionales, pero nuestra intención como familia es ir paso a paso, acompañando su evolución y tomando cada decisión de acuerdo con su edad. Tiene solamente 10 años. Hay muchísimo camino por delante y creemos que lo importante en este momento es darle herramientas y oportunidades sin perder de vista que sigue siendo una niña”.

Tras el sueño de bailar profesionalmente en una gran compañía internacional

¿Hasta dónde le gustaría llegar a Delfi en el mundo de la danza?, fue otra pregunta que mamá Lara Huttemann respondió: “Delfina sueña en grande. Le gustaría algún día poder formarse y bailar profesionalmente en una gran compañía internacional. La experiencia de este verano fue especialmente movilizadora porque le permitió comprobar que ese mundo que hasta entonces veía desde Paraguay realmente existe y que puede acercarse a él a través del trabajo, la constancia y la formación. Estar durante tres semanas en un programa vinculado a una institución del prestigio de la John Cranko Schule, con maestros que llegan desde Stuttgart y compartiendo clases con estudiantes de diferentes países, le permitió dimensionar de otra manera lo que significa una posible carrera profesional”.

“Pero también tratamos de transmitirle que una carrera artística no se construye únicamente pensando en el objetivo final. Se construye clase a clase, corrección a corrección y año tras año. Hoy su objetivo es seguir aprendiendo, mejorar técnicamente, crecer como artista y, fundamentalmente, continuar disfrutando de bailar. El futuro irá mostrando hasta dónde puede llevarla ese sueño”, indicó Lara Huttemann, quien además manifestó: “Para nosotros, como padres, probablemente lo más emocionante de todo este proceso no sean únicamente los trofeos, los primeros puestos o las becas, sino verla descubrir algo que verdaderamente ama. El ballet requiere una disciplina enorme, incluso para un adulto. Ver a una niña de 10 años levantarse todos los días con ganas de volver a una sala, repetir un ejercicio innumerables veces, aceptar una corrección, trabajar sobre sus dificultades y volver a intentarlo nos genera muchísimo orgullo”.

Para los padres de Delfina Ronco es importante destacar que la pequeña bailarina se está formando desde Paraguay. “Detrás de cada premio y de cada oportunidad internacional existe primero el trabajo cotidiano realizado acá: el de su academia, sus maestros y las personas que acompañan su preparación. Su formación no termina cuando sale de una clase de ballet. Incluye contemporáneo, jazz y un trabajo físico específico con Julián Mireles, de Body Tech Method en Miami, además de pilates y Gyrotonic con Cecilia Zaputovich”.

“Creemos que su experiencia también puede transmitir un mensaje lindo para otros niños paraguayos que estudian danza: hoy es posible comenzar a formarse seriamente desde Paraguay y, a través del trabajo y de oportunidades como competencias y becas, acceder a espacios internacionales de enorme prestigio”, afirmó Lara Huttemann, además de comentar que “Para dimensionarlo, la John Cranko Schule no es simplemente una academia de verano: la institución de Stuttgart forma bailarines desde las etapas iniciales hasta el nivel profesional, está vinculada directamente al Stuttgart Ballet y es considerada desde hace décadas una de las escuelas de ballet de referencia mundial. Que Delfina haya podido tener este contacto con su metodología a los 10 años, después de haber llegado allí a partir de un resultado obtenido bailando en una semifinal del YAGP en Buenos Aires, fue una experiencia enorme para ella. Pero creemos que lo más lindo es que volvió con todavía más ganas de bailar. Tiene 10 años, muchísimos sueños y muchísimo camino por recorrer. Y recién está empezando”.

Y, antes de despedirnos, Lara Huttemann nos adelantó que su hija Delfina Ronco se está preparando para ir a las semifinales del YAGP en Buenos Aires el 17 de noviembre, esperando pasar a la final en USA en 2027. Además, “también ha recibido invitaciones ya a concursos internacionales como el Miami Internacional Competition, el UBC o Universal Ballet Competition, clasificación para GPAL (Gran Premio de América Latina) Argentina y para Open Art. ¡Estamos analizando su 2027 para seguir su carrera y desarrollo!“.