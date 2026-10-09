Air Supply ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Tras más de 50 años deleitando a sus seguidores con grandes éxitos musicales, el cantante y guitarrista inglés Graham Russell y el cantante australiano Russell Hitchcock, integrantes de Air Supply, develaron felices su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
La flamante estrella número 2859 en honor a Air Supply se encuentra en el Hollywood Boulevard 6126, en el Paseo de la Fama de Hollywood, en California.
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“¡Felicitaciones al legendario dúo de soft rock Air Supply por recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Graham Russell y Russell Hitchcock han cautivado a audiencias de todo el mundo con éxitos atemporales como ‘All Out of Love’, ‘Lost in Love’, ‘Making Love Out of Nothing at All’ y ‘The One That You Love’“, se puede leer en la cuenta de Instagram Hollywood Walk Of Fame.
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“Con millones de discos vendidos a nivel mundial, múltiples éxitos en el Top 10 de Billboard y una fiel base de seguidores internacionales, Air Supply continúa dejando una huella imborrable en la historia de la música”, destaca la publicación en redes de Hollywood Walk Of Fame.