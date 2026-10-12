Valentín, el hijo de Romina Yan, contó que sufrió violencia de niño: “Era realmente el infierno vivir en esa casa”

Valentín Yankelevich (23), hijo de la fallecida Romina Yan, y nieto de Cris Morena, hizo unas conmovedoras declaraciones durante una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae.

El piloto de automovilismo Valentín Yankelevich reveló que tras la muerte de su madre y con solo 9 años sufrió violencia física y psicológica de parte de su padre, Darío Giordano.

Valen Yankelevich comenzó contando cómo fue el 28 de septiembre de 2010, cuando con solo 7 años, y se enteró de la muerte de su mamá Romina Yan. “Nos sentaron en el sillón y ahí Darío nos dice: ‘Su mamá tuvo un accidente, básicamente no va a volver’. Y nada, fue un momento muy duro. Después de eso, él nos dijo: ‘Yo me voy a encargar de cuidarlos, de protegerlos, vamos a salir de esta todos juntos’. Y bueno, después de ahí fue todo barranca abajo la verdad para mí. Yo tenía devoción por mi mamá, la amaba con todo mi ser, la amo con todo mi ser, sé que está conmigo, está acá acompañándome”, expresó el joven piloto.

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“Ella era una gran mamá, muy presente. Se encargaba de siempre estar ahí para nosotros, ha llegado a cancelar trabajos solo para poder tener más tiempo con nosotros. Era muy divertida, gran cocinera, nos hacía muy ricos postres. Era todo perfecto hasta ese momento”, destacó Valentín Yankelevich.

Las conmovedoras confesiones de Valentín Yankelevich

“Al dolor de la muerte de una mamá se le sumaron otras cosas después”, le dijo la periodista Tatiana Schapiro y el hijo de Romina Yan respondió: “Sí, la verdad. Cuando uno creía que eso era tocar fondo y era la tristeza máxima que se podía experimentar, llegaron situaciones que hoy, mirando para atrás, fueron mucho peores, mucho peores”.

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“Cuando yo tenía 9, 10 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Y fue un dolor incomprensible. Era realmente el infierno vivir en esa casa”, siguió revelando Valentín Yankelevich a Infobae.

“Como te digo, eran golpes, gritos, maltrato. Yo era... esto es un poco, yo me lo tomo cómico, pero yo era muy mal alumno, nunca me gustó estudiar. Ahora, las 8 horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores 8 horas del día porque no volvía a mi casa, porque no volvía, porque yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante, o sea, yo sabía que no tenía escapatoria, o sea, desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida 4 horas después fría, apoyarla en el piso y decirme ‘tomá, comé’. Y la persona también, más allá de los golpes y la violencia, la persona que supuestamente nos tenía que cuidar después de perder a nuestra mamá a los 7 años, y esto dos años después, o sea, era todo durísimo”, recordó dolido Valentín Yankelevich.

¿Y esto que relatás era algo habitual?, le preguntó Tatiana Schapiro y Valentín Yankelevich contestó: “Sí, era habitual, todos los días”.

“Era todos los días, sobre todo el maltrato, sobre todo el denigrar constantemente a tus propios hijos por cualquier cosa. Lo que yo, o sea, lo que a mí me ha dicho él, no se lo he escuchado decir a nadie en toda mi vida, ni se me cruzaría por la cabeza decirle las barbaridades que me ha llegado a decir, ni hablar de los golpes, ¿no? Pero viendo en retrospectiva, mucho de ese daño psicológico a veces duele más adentro que un golpe", relató Valentín Yankelevich.