Gente
20 de octubre de 2026 - 09:33

Gustavo Gómez celebró los seis años de su hijo Lucca

Niña con camiseta blanca y sonrisa, niño en primer plano con camiseta marrón, hombre con cabello rizado y mujer con vestido blanco, todos felices en una fiesta.
¡Hermosa familia! El agasajado Lucca junto a Pía y sus papis Gustavo Gómez y Jazmín Torres.Instagram/Gustavo Gómez

Lucca Emmanuel, el hijo del futbolista Gustavo Gómez, cumplió seis años y sus papis organizaron una fiesta infantil para agasajarlo. La celebración fue por todo lo alto en São Paulo, Brasil.

Por ABC Color
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Lucca Emmanuel, aquel bebecito que nació en plena pandemia, ya llegó al sexto año de vida y sus papis Gustavo Gómez y Jazmincita Torres se mostraron muy felices en las redes, donde compartieron tiernos mensajes dirigidos al más pequeño de la casa.

Gustavo Gómez con camisa blanca y pantalones oscuros, sostiene a un niño que extiende la mano hacia una jirafa decorativa.
Gustavo Gómez con el cumpleañero Lucca en sus brazos en un ambiente decorado con temáticas de safari. (Instagram/Gustavo Gómez)

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“Feliz cumpleaños Lucca Emmanuel”, escribió Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares de la celebración en São Paulo, Brasil.

Niño en camiseta marrón y niña en camiseta blanca, sonriendo junto a figuras decorativas de leones y un árbol con globos verdes y dorados.
Lucca Emmanuel y Pía Constanza, los tesoros de Gustavo Gómez. (Instagram/Gustavo Gómez)

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La orgullosa mamá Jazmín Torres también compartió fotos que tienen como protagonista al dulce cumpleañero y las acompañó con un emotivo texto.

Niña con pantalones rojos y niño en camiseta marrón frente a hombre de camiseta blanca y mujer en vestido negro, todos sonrientes.
Lucca rodeado del amor de su hermana Pía y sus papis Gustavo Gómez y Jazmín Torres. (Instagram/Gustavo Gómez)

“Lucca Emmanuel, 6 añitos. Tan lleno de personalidad y carácter, pero a la vez, tan cariñoso y cuidadoso. Un pequeño explorador con mil preguntas, una curiosidad infinita y amor por los animales y por todo ese mundo que te encanta”, expresó Jazmincita Torres al tiempo de destacar: “Feliz cumpleaños, mi niño pequeño, mi príncipe. Que Dios te proteja siempre”.