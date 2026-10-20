Gustavo Gómez celebró los seis años de su hijo Lucca

Lucca Emmanuel, aquel bebecito que nació en plena pandemia, ya llegó al sexto año de vida y sus papis Gustavo Gómez y Jazmincita Torres se mostraron muy felices en las redes, donde compartieron tiernos mensajes dirigidos al más pequeño de la casa.
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“Feliz cumpleaños Lucca Emmanuel”, escribió Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares de la celebración en São Paulo, Brasil.
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La orgullosa mamá Jazmín Torres también compartió fotos que tienen como protagonista al dulce cumpleañero y las acompañó con un emotivo texto.
“Lucca Emmanuel, 6 añitos. Tan lleno de personalidad y carácter, pero a la vez, tan cariñoso y cuidadoso. Un pequeño explorador con mil preguntas, una curiosidad infinita y amor por los animales y por todo ese mundo que te encanta”, expresó Jazmincita Torres al tiempo de destacar: “Feliz cumpleaños, mi niño pequeño, mi príncipe. Que Dios te proteja siempre”.