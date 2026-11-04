Julio Enciso y su esposa prepararon chipa en Inglaterra

El futbolista caaguaceño Julio Enciso y su esposa colombiana Melissa Cardona ayer a la tarde disfrutaron de una deliciosa merienda preparada por sus propias manos. La esposa del jugador de la Albirroja mostró en las redes que con su marido entraron a la cocina de su casa en Inglaterra para elaborar nuestra tradicional chipa.

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“Hoy quisimos preparar la merienda juntos”, contó Melissa Cardona en sus historias de Instagram junto a un video donde se la ve con Julio Enciso amasando el tradicional alimento paraguayo.

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Julio Enciso ama nuestra gastronomía y su esposa Melissa Cardona también ya es fan de la chipa, el mbeju y el chipa guasu, alimentos típicos de Paraguay que la bella colombiana aprendió a preparar con las recetas de su suegra doña Angelina.