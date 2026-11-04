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Gente
04 de noviembre de 2026 - 11:04

Julio Enciso y su esposa prepararon chipa en Inglaterra

Julio Enciso en camiseta azul con franjas, preparando alimentos junto a Melissa Cardona en su cocina iluminada.
Julio Enciso y Melissa Cardona entraron a la cocina y prepararon chipa para la merienda.Instagram/Melissa Cardona

El futbolista compatriota Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona ayer tuvieron ganas de merendar chipa y se pusieron manos a la obra. ¡Sí! El joven matrimonio se puso a amasar y hornear el alimento típico paraguayo en su hogar de Inglaterra.

Por ABC Color
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El futbolista caaguaceño Julio Enciso y su esposa colombiana Melissa Cardona ayer a la tarde disfrutaron de una deliciosa merienda preparada por sus propias manos. La esposa del jugador de la Albirroja mostró en las redes que con su marido entraron a la cocina de su casa en Inglaterra para elaborar nuestra tradicional chipa.

Ramón Sosa con camiseta azul y franjas, asiste a Melissa Cardona, con delantal multicolor, mientras maneja masa en la cocina.
Julio Enciso y Melissa Cardona prepararon juntitos nuestra tradicional chipa. (Instagram/Melissa Cardona)

Lea más: Julio Enciso y Melissa Cardona, de vacaciones en Cartagena

“Hoy quisimos preparar la merienda juntos”, contó Melissa Cardona en sus historias de Instagram junto a un video donde se la ve con Julio Enciso amasando el tradicional alimento paraguayo.

Lea más: La escapadita de Julio Enciso y Melissa Cardona a Londres

Bandeja con masa cruda de diferentes formas sobre papel para hornear, en una superficie de madera clara.
A punto de entrar al horno la bandeja con chipas preparadas por Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona. (Instagram/Melissa Cardona)

Julio Enciso ama nuestra gastronomía y su esposa Melissa Cardona también ya es fan de la chipa, el mbeju y el chipa guasu, alimentos típicos de Paraguay que la bella colombiana aprendió a preparar con las recetas de su suegra doña Angelina.

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