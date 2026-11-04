Preparan caravana de despedida a Gretha Matiauda, quien partirá rumbo a Puerto Rico para el certamen Miss Universo

La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está alistando sus maletas y ultimando detalles de su esperado viaje rumbo a Puerto Rico para participar del certamen Miss Universo 2026, cuya gran gala final será el martes 24 de noviembre.

“¡Paraguay, llegó el momento de hacer historia! ¡La emoción se siente, el orgullo se lleva en el corazón y los colores de nuestra bandera están listos para conquistar el universo!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay, donde también se destaca: ”Invitamos a todo el pueblo paraguayo a ser parte de una gran caravana de despedida para acompañar y despedir a nuestra representante Gretha Matiauda, Miss Universe Paraguay 2026, quien se prepara para llevar el nombre de nuestro país a lo más alto”.

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Este sábado 7 de noviembre, a las 14:00, el punto de encuentro será la Costanera de Asunción y de ahí la caravana partirá con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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“¡Vestite de rojo, blanco o azul! Trae tu bandera, tu entusiasmo y todo tu amor por Paraguay. Hagamos que nuestras calles se llenen de alegría, apoyo y orgullo nacional. ¡Es momento de demostrar que detrás de nuestra candidata hay todo un país que sueña, acompaña y cree en ella! ¡Paraguay vamos juntos a conquistar el universo!“, expresa la publicación en redes de la organización Miss Universe Paraguay.