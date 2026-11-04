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04 de noviembre de 2026 - 11:59

Preparan caravana de despedida a Gretha Matiauda, quien partirá rumbo a Puerto Rico para el certamen Miss Universo

Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay 2026.
Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay 2026.Instagram/Gretha Matiauda

Gretha Matiauda viajará este sábado 7 de noviembre rumbo a Puerto Rico para competir en el certamen Miss Universo 2026. Desde la organización Miss Universe Paraguay invitan a sumarse a la caravana de despedida a nuestra representante. ¡Pasá y enterate más detalles!

Por ABC Color
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La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está alistando sus maletas y ultimando detalles de su esperado viaje rumbo a Puerto Rico para participar del certamen Miss Universo 2026, cuya gran gala final será el martes 24 de noviembre.

“¡Paraguay, llegó el momento de hacer historia! ¡La emoción se siente, el orgullo se lleva en el corazón y los colores de nuestra bandera están listos para conquistar el universo!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay, donde también se destaca: ”Invitamos a todo el pueblo paraguayo a ser parte de una gran caravana de despedida para acompañar y despedir a nuestra representante Gretha Matiauda, Miss Universe Paraguay 2026, quien se prepara para llevar el nombre de nuestro país a lo más alto”.

Lea más: Gretha Matiauda intensifica su preparación rumbo al certamen Miss Universo 2026

Gretha Matiauda en vestido rojo y corona, sosteniendo un póster con detalles del evento de Miss Universo Paraguay 2026.
Gretha Matiauda viajará este sábado 7 rumbo a Puerto Rico y desde la organización Miss Universe Paraguay invitan a sumarse a la caravana de despedida. (Instagram/Miss Universe Paraguay)

Este sábado 7 de noviembre, a las 14:00, el punto de encuentro será la Costanera de Asunción y de ahí la caravana partirá con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, lucirá un traje típico creado por Simón Villalba

Gretha Matiauda en vestido rojo brillante con la banda de Miss Universo Paraguay, posando con expresión de confianza en un evento formal.
¡Hermosa nuestra reina! Gretha Matiauda, Miss Universe Paraguay 2026. (Instagram/Gretha Matiauda)

“¡Vestite de rojo, blanco o azul! Trae tu bandera, tu entusiasmo y todo tu amor por Paraguay. Hagamos que nuestras calles se llenen de alegría, apoyo y orgullo nacional. ¡Es momento de demostrar que detrás de nuestra candidata hay todo un país que sueña, acompaña y cree en ella! ¡Paraguay vamos juntos a conquistar el universo!“, expresa la publicación en redes de la organización Miss Universe Paraguay.

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